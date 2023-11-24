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Sokak düğününü basan gelinin eski eşi ve yakınları ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Sokak düğününü basan gelinin eski eşi ve yakınları ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 4 yaralı

Gaziantep'te sokak düğünü sırasında iddiaya göre gelinin eski eşi ve yakınları silahlarda dehşet saçtı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

24.11.2023 - 02:31,  Güncelleme: 07:54
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Gaziantep'te sokak düğünü sırasında iddiaya göre gelinin eski eşi ve yakınları silahlarla dehşet saçtı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Polis olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, yaralıların tedavi gördüğü hastane çevresinde de önlem alındı.

DAMADIN YAKINI KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Olay gece geç saatlerde Aydıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde yapılan düğünü basan gelinin eski eşi ve yakınları, silahlarla dehşet saçtı. Saldırganlar, peş peşe silahlarını ateşlerken, düğün sahipleri ve davetliler panik ve korku içerisinde kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, saldırının ardından olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde damadın yakını olduğu öğrenilen Murat Kara'nın (32) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şehitkamil Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sokak düğününü basan gelinin eski eşi ve yakınları ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 4 yaralı

SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemeden sonra saldırıda ölen Kara'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri yaralıların kaldırıldığı Şehitkamil Hastanesinde ve çevresinde güvenlik önlemi alarak, hastaneye giriş çıkışları kontrol altında tuttu. Olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sokak düğününü basan gelinin eski eşi ve yakınları ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 4 yaralı
Sokak düğününü basan gelinin eski eşi ve yakınları ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 4 yaralı
Sokak düğününü basan gelinin eski eşi ve yakınları ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 4 yaralı
Sokak düğününü basan gelinin eski eşi ve yakınları ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 4 yaralı
Kaynak: DHA

Şehitkamil, Olay, Hastane, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak düğününü basan gelinin eski eşi ve yakınları ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokak düğününü basan gelinin eski eşi ve yakınları ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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