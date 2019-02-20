Gelinin Tahtı Evlenmeden Yıkıldı
1 saat önce
-Gelinin tahtı evlenmeden yıkıldıRABAT - Fas'ta bir düğün töreninde gelin tahttan düşürüldü.
-Gelinin tahtı evlenmeden yıkıldı
RABAT - Fas'ta bir düğün töreninde gelin tahttan düşürüldü.
Geleneksel törende dans edenler tarafından oturduğu tahtla havaya kaldırılan gelin, dansçıların eş zamanlı hareket edememesi sonucu düştü ve yere kapaklandı. Gelinin yardımına hemen çevredekiler koştu. Talihsiz genç kadının kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:45 Kaynak: İHA
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