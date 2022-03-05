Gelinini 4 yerinden bıçaklayıp öldüren kayınpeder, koronavirüsten öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Gelinini 4 yerinden bıçaklayıp öldüren kayınpeder, koronavirüsten öldü

05.03.2022 15:37
Gelinini 4 yerinden bıçaklayıp öldüren kayınpeder, koronavirüsten öldü

AKSARAY'da, miras nedeniyle aile içinde çıkan kavgada gelini Döndü Çınar'ı (45) vücudunun 4 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Cemal Çınar (90), cezaevinde yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

AKSARAY'da, miras nedeniyle aile içinde çıkan kavgada gelini Döndü Çınar'ı (45) vücudunun 4 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Cemal Çınar (90), cezaevinde yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Olay, geçen yılın Nisan ayında Laleli Mahallesi 4565 Sokak'ta meydana geldi. Cemal Çınar, birlikte yaşadığı kızı Gülsever E. (65) ile aracıyla evinin önüne geldi. Bu sırada yanlarına, Cemal Çınar'ın aynı sokakta oturan oğulları Muammer Çınar (52) ve Mustafa Çınar (55) geldi. Baba ile çocukları arasında, iddiaya göre, evin arkasındaki miras kalan 2 hektarlık arazinin satışı konusunda tartışma çıkarken kavgaya dönüştü. Kavgaya Muammer Çınar'ın eşi Döndü Çınar, oğulları Mustafa Çınar (28) ve Süleyman Çınar (18) da katıldı. Sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada Cemal Çınar, iddiaya göre, kendisini savunmak için rastgele salladığı bıçağı gelini Döndü Çınar'a sapladı. Kavga, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Kavgada Cemal Çınar, gelini Döndü Çınar ile oğlu Muammer Çınar, Mustafa Çınar, torunu Mustafa Çınar, Süleyman Çınar ile kızı Gülsever E., bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kayınpederi Cemal Çınar'ın göğsünden bıçakladığı Döndü Çınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

İTİRAZ SONRASI TUTUKLANDIGözaltına alınan Cemal Çınar, ifadesinde, gelinini bıçaklamadığını öne sürdü. Döndü Çınar'ın, otopsi raporuyla 4 bıçak darbesi ile öldürüldüğü belirlendi. Gelininin ölümüne neden olduğu iddiasıyla 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen Cemal Çınar için tutuklama kararı verildi. Bunun üzerine Cemal Çınar'ın cezası; yaşı, kronik rahatsızlıkları ve işitme kaybı nedeniyle ev hapsine çevrildi. Karara yapılan itiraz sonrası yeniden gözaltına alınıp, tutuklanan Cemal Çınar, cezaevine konuldu. CEZAEVİNDE KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Gelini Döndü Çınar'ı 4 bıçak darbesiyle öldüren Cemal Çınar, 1 hafta önce cezaevinde koronavirüse yakalandı. Çınar, tedavi gördüğü Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bugün yaşamını yitirdi.


Gelinini 4 yerinden bıçaklayıp öldüren kayınpeder, koronavirüsten öldü
YORUMLAR
500
Kocasının kendisini bir erkekle aldattığını düşündü! Bunu fark eden koca, kadını öldürüp parçalara böldü ve farklı yerlere gömdü Kocasının kendisini bir erkekle aldattığını düşündü! Bunu fark eden koca, kadını öldürüp parçalara böldü ve farklı yerlere gömdü Aksaray'da katı atık ve bertaraf tesisinde 510 MW enerji üretildi Aksaray'da katı atık ve bertaraf tesisinde 510 MW enerji üretildi

Mustafa Çınar, Cemal Çınar, Aksaray, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gelinini 4 yerinden bıçaklayıp öldüren kayınpeder, koronavirüsten öldü - Son Dakika


Son Dakika
15:37 10 günde tam 10,5 milyar dolar kaybetti! Lukoil CEO'su Putin'e savaşı durdurma çağrısı yaptı
15:35 "Suçlu Zelenski" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a göre müzakerelerden sonuç çıkmayacak!
15:28 Casusluk mu yapıyordu? Rus yanlısı Ukrayna milletvekili Ukrayna mevzilerini fotoğraflarken gözaltına alındı
15:26 Beşiktaş Başkanı Çebi: Hakemler konusunda gereğini yapıyoruz. Cinayet işleyemem, kusura bakmayın!
15:11 Kayseri'de alışveriş merkezinde korkunç olay: 10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı
15:10 'İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası' 7 Mart'ta başlıyor
15:09 Putin'e ikizi kadar benziyor ama Ukraynalı! Görenler önce korkuyor, sonra bir daha bakıyor
14:47 Akşam yemeği pişirmek yerine eğlenmeye giden kocasını zıpkınla cinsel organından vurdu
14:38 Rus bombardımanı bitmedi, Mariupol'dan sivillerin tahliyesi ertelendi! Geçici ateşkes ilan edilmişti
14:19 Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha: Jo Jin-Ho! Hemen başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 15:44:33. #1.12#
SON DAKİKA: Gelinini 4 yerinden bıçaklayıp öldüren kayınpeder, koronavirüsten öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement