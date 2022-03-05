Gelinini miras yüzünden öldürmüştü! Cezaevinde koronavirüse yakalanan kayınpeder öldü - Son Dakika
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Gelinini miras yüzünden öldürmüştü! Cezaevinde koronavirüse yakalanan kayınpeder öldü

05.03.2022 16:23
Gelinini miras yüzünden öldürmüştü! Cezaevinde koronavirüse yakalanan kayınpeder öldü

Miras nedeniyle gelinini 4 yerinden bıçaklayarak öldüren kayınpeder cezaevinde yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yıl Cemal Çınar, birlikte yaşadığı kızı Gülsever E. (65) ile aracıyla evinin önüne geldi. Bu sırada yanlarına, Cemal Çınar'ın aynı sokakta oturan oğulları Muammer Çınar (52) ve Mustafa Çınar (55) geldi. Baba ile çocukları arasında, iddiaya göre, evin arkasındaki miras kalan 2 hektarlık arazinin satışı konusunda tartışma çıkarken kavgaya dönüştü. Kavgaya Muammer Çınar'ın eşi Döndü Çınar, oğulları Mustafa Çınar (28) ve Süleyman Çınar (18) da katıldı.

SOPA VE BIÇAKLAR HAVADA UÇUŞTU

Sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada Cemal Çınar, iddiaya göre, kendisini savunmak için rastgele salladığı bıçağı gelini Döndü Çınar'a sapladı. Kavga, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Kavgada Cemal Çınar, gelini Döndü Çınar ile oğlu Muammer Çınar, Mustafa Çınar, torunu Mustafa Çınar, Süleyman Çınar ile kızı Gülsever E., bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kayınpederi Cemal Çınar'ın göğsünden bıçakladığı Döndü Çınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

İTİRAZ SONRASI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Cemal Çınar, ifadesinde, gelinini bıçaklamadığını öne sürdü. Döndü Çınar'ın, otopsi raporuyla 4 bıçak darbesi ile öldürüldüğü belirlendi. Gelininin ölümüne neden olduğu iddiasıyla 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen Cemal Çınar için tutuklama kararı verildi. Bunun üzerine Cemal Çınar'ın cezası; yaşı, kronik rahatsızlıkları ve işitme kaybı nedeniyle ev hapsine çevrildi. Karara yapılan itiraz sonrası yeniden gözaltına alınıp, tutuklanan Cemal Çınar, cezaevine konuldu.

CEZAEVİNDE KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Gelini Döndü Çınar'ı 4 bıçak darbesiyle öldüren Cemal Çınar, 1 hafta önce cezaevinde koronavirüse yakalandı. Çınar, tedavi gördüğü Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bugün yaşamını yitirdi.

Gelinini miras yüzünden öldürmüştü! Cezaevinde koronavirüse yakalanan kayınpeder öldü
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Kaynak: DHA

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