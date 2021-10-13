Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı - Son Dakika

Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşanan olayda gelinini bıçakla öldürdükten sonra parçalara ayıran ve çöp torbası içinde aracının bagajına koyan kayınpeder, çığlık sesleri üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yakalandı.

Çerkezköy'ün İstasyon Mahallesi Ortanca Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 65 yaşındaki Fehmi A, oğlu evde olmadığı sırada 2 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A. ile tartışma yaşadı. ÇIĞLIK SESLERİ ÜZERİNE EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Fehmi A. eline aldığı bıçakla gelini Ayat A'yı bıçakladı. Gelinini parçalara ayıran Fehmi A. cesedin bir kısmını evde çöp kovasına bir kısmını da araba bagajına koydu. Çığlık sesleri üzerine ihbar alan polis ekipleri olay yerine geldi. Fehmi A. suçunu itiraf ederek polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Fehmi A'nın işlemleri sürüyor. OTOPSİ YAPILACAK Öte yandan ölen Ayat A'nın cenazesi, savcılık ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

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