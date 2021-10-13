Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm - Son Dakika

Çerkezköy ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Ortanca Sokak üzerinde Fehmi Adsız, küçük torunu ve gelini ile evde yalnız olduğu sırada geçirdiği cinnet sırasında Kırgızistan uyruklu olan gelin Ayat Adsız ile tartıştı. Tartışma sırasında kendisine hakim olamayan Fehmi Adsız, gelini Ayat'ı önce bıçaklayarak öldürdü, sonrasında ise öldürdüğü gelinin cesedini testere ile parçalara ayırmaya başladı.

KORKUNÇ TABLOYLA KARŞILAŞAN KAYNANA POLİSE İHBAR ETTİ

Kayınpeder Fehmi Adsız, ayırdığı Kırgız gelinin uzuvlarını çöp poşetlerine doldurarak, apartmanın önünde bulunan 01 BH 485 plakalı otomobil bagajına bırakmaya çalıştı. O sırada eve Fehmi Adsız'ın eşi S. Adsız geldi. Eve gelen gelin Ayat'ın kaynanası S. Adsız, şoke oldu. Kaynana S. Adsız daha sonra komşularından yardım isteyerek, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine söz konusu korkunç cinayetin yaşandığı eve kısa sürede gelen polis ekipleri, Fehmi Adsız'ı gözaltına aldı.

GÖZALTINDA KAN DONDURAN İTİRAFLAR

Polis ekiplerince evde ve otomobilde yapılan incelemede 2 çocuk annesi Ayat Adsız'ın banyoda ve otomobilin bagajında parçalanmış uzuvlarını buldu. Talihsiz kadının uzuvları toplanarak savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Ayrıca korkunç olayın meydana geldiği sırada Ayat Adsız'ın eşi T. Adsız'ın dışarıda çalıştığı öğrenildi. Gözaltına alındıktan sonra sorgulamaya alınan Fehmi Adsız, her şeyi itiraf etti. Vahşice katledilen Ayat Adsız'ın 2017 yılında T. Adsız ile evlendiği ve 6 ay önce bütün aile Mersin'den Çerkezköy ilçesine taşınarak ailece aynı apartmanda yaşadıkları öğrenildi.

"CESEDİ YOK EDERSEM KURTULABİLİRİM DİYE DÜŞÜNDÜM"

Gözaltına alınan Fehmi Adsız, ifadesinde gelinin kendisine kötü davrandığını ile sürerek "Olay günü eşim ve torunum ile oğlumu servise bırakmaya gittik. Ayat ve diğer torunum evde kaldı. Bir süre sonra geldik. Eşim ve torunum dışarıda kaldı. Ben ise eve çıktım. Ayat kapıyı açtı ve diğer torunumu uyutmak için odasına gitti. Bende üzerimi değiştirdim. Bir süre sonra torunumun ağladığını duydum. Odaya gittim ve 'Sende hiç vicdan yok mu. Neden ağlatıyorsun' dedim. O da 'benim çocuğum ne istersem yaparım' diyerek bana bağırdı ve hakaretler etti. Ardından odadan çıktı ve banyoya girdi. Bende artık bana yapılan hakaretlere dayanamadım ve torunlarımı da eziyetten kurtarmak öldürmeye karar verdim. Mutfaktan aldığım ekmek bıçağı ile bıçakladım. Hareketsiz kalınca öldüğünü anladım. Önce polisi arayıp olayı anlatmak istedim. Ancak cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm.

TESTEREYLE UZUVLARINI KESİP ÇÖP POSETİNE KOYDU

Evdeki takım çantasından demir testereyi alarak iki ayağını diz kapağından ve kolunu kestim. Ardından banyoda çöp poşetine ardından da çöp kovasına koydum. Üzerimi değiştirdikten sonra da kesilen uzuvları çöp torbası ile arabanın bagajına indirdim. Eve geldikten sonra vücudunun diğer parçalarını poşete koymaya çalıştım. Bu sırada eşim geldi ve olayı öğrendi. Karşı komşuya giderek yardım istedi ve gelen polis beni gözaltına aldı. Eşim gelmeseydi götürüp bir yere atacaktım. Çok pişmanım" diye itirafta bulunduğu öğrenildi.