Gelinini öldürüp intihar etti, korkunç olay bıraktığı mektupta ortaya çıktı - Son Dakika
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Gelinini öldürüp intihar etti, korkunç olay bıraktığı mektupta ortaya çıktı

22.01.2023 14:46

Gelinini öldürüp intihar etti, korkunç olay bıraktığı mektupta ortaya çıktı 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni elleri arkaya bağlı boğazından bıçaklanmış halde bulundu Samsun'da ellerini iple arkaya bağladığı gelinini bıçakla öldüren şahıs, tüfekle kendini vurarak intihar etti.

Gelinini öldürüp intihar etti, korkunç olay bıraktığı mektupta ortaya çıktı

3 çocuk annesi kadının cansız bedeni elleri arkaya bağlı boğazından bıçaklanmış halde bulundu

SAMSUN - Samsun'da ellerini iple arkaya bağladığı gelinini bıçakla öldüren şahıs, tüfekle kendini vurarak intihar etti. İntihar eden şahsın, bıraktığı mektupta gelinini de öldürdüğünü yazdığı ortaya çıktı.

Korkunç olay 2 gün sonra ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesi Elifli Mahallesi'nde ikamet eden 57 yaşındaki Ahmet Dalkalem 2 gün önce tüfekle kendini vurarak intihar etti. Ahmet Dalkalem'in geride bıraktığı mektupta gelinini de öldürdüğünü yazdığı iddia edildi. Yapılan araştırma sonucu eşinden ayrı yaşayan ve boşanma davası devam eden 3 çocuk annesi Sema Dalkalem'ın cansız bedeni Bafracalı Mahallesi'ndeki bir serada elleri iple arkaya bağlı halde boğazından bıçaklanmış olarak bulundu. Genç kadının cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Yarın boşanma davaları vardı

Sema Dalkelam'in eşinden bir yıldır ayrı yaşadığı, bir süre kadın sığınma evinde kalıp ayrıldığı ve boşanma davalarının devam ettiği, öldürülmeseydi yarın boşanma davasının ikinci duruşmasının görüleceği öğrenildi. Sema Dalkalem'in cansız bedeni Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Ordu'ya gönderildi.

Kaynak: İHA
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Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gelinini öldürüp intihar etti, korkunç olay bıraktığı mektupta ortaya çıktı - Son Dakika

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