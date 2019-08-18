Gelinini öldürüp intihara kalkıştı
1 saat önce
Kütahya'nın Simav ilçesinde tartıştığı gelinini silahla öldüren şahıs, ardından intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.
Kütahya Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 07:19 Kaynak: İHA
'nın Simav
ilçesinde tartıştığı gelinini silahla öldüren şahıs, ardından intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Harmancık
Mahallesi Lale Sokak'ta Savaş B. (45), gelini Burcu B. (27) ile tartıştıktan sonra tabancayla gelinini öldürdü. Ardından silahı kafasına dayayarak ateşleyen şahıs ağır yaraladı. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince üç çocuk annesi Burcu B.'nin cenazesi Simav Doç Dr. İsmail Karakuyu
Devlet Hastanesine kaldırılırken, Savaş B. ise Kütahya'ya sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA
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