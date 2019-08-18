Son Dakika Haberleri: Gelinini öldürüp intihara kalkıştı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Gelinini öldürüp intihara kalkıştı

1 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde tartıştığı gelinini silahla öldüren şahıs, ardından intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.

Gelinini öldürüp intihara kalkıştı, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesinde tartıştığı gelinini silahla öldüren şahıs, ardından intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Harmancık Mahallesi Lale Sokak'ta Savaş B. (45), gelini Burcu B. (27) ile tartıştıktan sonra tabancayla gelinini öldürdü. Ardından silahı kafasına dayayarak ateşleyen şahıs ağır yaraladı. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince üç çocuk annesi Burcu B.'nin cenazesi Simav Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırılırken, Savaş B. ise Kütahya'ya sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA
Kütahya, Simav, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 07:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rusya'da 91 yaşındaki şoförün kullandığı otobüs duvara çarptı: 2 ölü, 32 yaralı
Bursa'da 'tavuk alma' eğlencesi kanlı bitti 1 ölü, 1 yaralı - GÜVENLİK KAMERASI Bir gün önce bindiği takside ölüm tehdidi alan Barbaros Şansal, darp edildi Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama: 1 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 20:47:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gelinini öldürüp intihara kalkıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]