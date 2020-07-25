Gelinini tilki zannederek vurduğu iddiası - Son Dakika

Bartın'ın Kozcağız beldesinde evinin balkonunda oturduğu sırada bahçesindeki gelinini tilki sanarak öldürdüğü iddia edilen kişi adli kontrol tedbiri kararıyla salıverildi.
İddiaya göre, Karahüseyinli köyü Topalcıoğlu Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan Mustafa G. (67), bahçesine tilki geldiğini zannederek tüfeğiyle ateş etmesi sonucu gelini Gönül G'yi (31) vurdu.
İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, boynundan vurulan Gönül G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa G, "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.