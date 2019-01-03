Gelininin Yanan Evine Müdahale Etmek İsteyen Kadın Çeşitli Yerlerinden Yaralandı
35 dakika önce
Gelininin yanan evine müdahale etmek isteyen kadın çeşitli yerlerinden yaralandıADANA - Adana'da gelininin evinde çıkan yangına müdahale etmek isteyen kadın çeşitli yerlerinden yaralandı.
Gelininin yanan evine müdahale etmek isteyen kadın çeşitli yerlerinden yaralandı
ADANA - Adana
'da gelininin evinde çıkan yangına müdahale etmek isteyen kadın çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayda dumandan etkilenen anne ve bebeği ise hastaneye kaldırıldı.
Yangın, merkez Seyhan
İlçesi Hürriyet
mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yeni evli olduğu öğrenilen Aslı Ç. Bebeğiyle birlikte oturduğu sırada elektrik kontağından yangın çıktı. Aslı Ç.nin yardım istemesi üzerine yan binada oturan Kayın validesi Songül Ç. yardıma koştu. Yanan evi geliniyle birlikte söndürmeye çalışan Songül Ç. yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yüzü yanan Songül Ç. ve Dumandan etkilenen gelini ve torunu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. İtfaiye
ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kontrol altına alınan yangının çıkış nedeninin elektrik kontağı olduğu öğrenildi.
Öte yandan mahalle sakinlerinden bir kişi iki gündür sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığını belirtti.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:32 Kaynak: İHA
Adana'da Yeni Stadyum, 2 Ay Sonra Tamamlanacak
Eylem Hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı
Hamama Giden 18 Kadın Hastanelik Oldu
Futbolcu Laure Merrin, Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Adından Söz Ettiriyor