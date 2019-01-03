Son Dakika Haberleri: Gelininin Yanan Evine Müdahale Etmek İsteyen Kadın Çeşitli Yerlerinden Yaralandı

Gelininin Yanan Evine Müdahale Etmek İsteyen Kadın Çeşitli Yerlerinden Yaralandı

35 dakika önce

Gelininin yanan evine müdahale etmek isteyen kadın çeşitli yerlerinden yaralandıADANA - Adana'da gelininin evinde çıkan yangına müdahale etmek isteyen kadın çeşitli yerlerinden yaralandı.

Gelininin yanan evine müdahale etmek isteyen kadın çeşitli yerlerinden yaralandı

ADANA - Adana'da gelininin evinde çıkan yangına müdahale etmek isteyen kadın çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayda dumandan etkilenen anne ve bebeği ise hastaneye kaldırıldı.
Yangın, merkez Seyhan İlçesi Hürriyet mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yeni evli olduğu öğrenilen Aslı Ç. Bebeğiyle birlikte oturduğu sırada elektrik kontağından yangın çıktı. Aslı Ç.nin yardım istemesi üzerine yan binada oturan Kayın validesi Songül Ç. yardıma koştu. Yanan evi geliniyle birlikte söndürmeye çalışan Songül Ç. yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yüzü yanan Songül Ç. ve Dumandan etkilenen gelini ve torunu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kontrol altına alınan yangının çıkış nedeninin elektrik kontağı olduğu öğrenildi.
Öte yandan mahalle sakinlerinden bir kişi iki gündür sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığını belirtti.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:32 Kaynak: İHA

Anne, Adana, 3. Sayfa
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