Gelinle damada altın yerine maske taktılar - Son Dakika

Gelinle damada altın yerine maske taktılar

Gelin ve damat arkadaşlarının verdiği maskeleri birbirlerine maske taktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın tarihi ve doğal güzelliğiyle tanınan Halfeti ilçesinde evlenen çifte, arkadaşları para ve altın yerine maske taktı.

Şanlıurfa'nın tarihi ve doğal güzelliğiyle tanınan Halfeti ilçesinde evlenen Emrah ve Zeliha İncedal çiftine, arkadaşları maske sürpriz yaptı. Yaklaşık 3 ay önce evlenme hazırlıkları yapan çift, korona virüsü nedeniyle düğünlerini erteledi. Normalleşme süreciyle birlikte çift, sade bir düğünle evlendi. Fotoğraf çekimi için tarihi ve doğal güzelliğiyle tanınan eski Halfeti'ye giden İncedal çiftine, arkadaşları para ve altın yerine maske taktı. Çiftin arkadaşlar, korona virüsü nedeniyle düğün yapamadıklarını, gelin ve damada ise para ve altın yerine maske taktıklarını söyledi.

Maskelerini alan çift, eşsiz bir manzarada maskelerini birbirine taktı.