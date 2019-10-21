Son Dakika Haberleri: Gelinle damada para değil 3 bin TL değerinde tohum paketi taktı
Son Dakika Güncel Gelinle damada para değil 3 bin TL değerinde tohum paketi taktı

Gelinle damada para değil 3 bin TL değerinde tohum paketi taktı

11 dakika önce

Antalya'da domates tohum distribütorü Yakup Karaöz, arkadaşı Muammer Evren'in düğününde damada 3 bin TL değerinde domates tohumu taktı.

Gelinle damada para değil 3 bin TL değerinde tohum paketi taktı, System.String[]

Antalya'da domates tohum distribütorü Yakup Karaöz, arkadaşı Muammer Evren'in düğününde damada 3 bin TL değerinde domates tohumu taktı.


Antalya'nın Kumluca ilçesinde Muammer ve Hamiyet Evren'in Kumluca Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleşen düğününde takı yerine tohum hediye edildi.


Baharlık Domates Türkiye Distbirötörü Yakup Karaöz tarafından damat Muammer Evren'e düğünde 3 bin TL değerinde tohum takı olarak hediye edildi. Distbirötör Karaöz, "Yeni bir firmayız. Biliyorsunuz Kumluca Domates üretim merkezlerinden bir bölgedir. Aslında düğünlerde geleneksel olarak para veya altın takılır. Biz de değişiklik olsun diye domates tohumu paketi taktık. Muhammer ile çocukluktan beri arkadaşız. Hem jest olsun hem de değişiklik olsun dedik. Baharlık domates çeşidi olan 3 bin TL değerindeki tohumu takı olarak hediye ettik. Arkadaşımız Muammer ve eşi Hamiyet'e ömür boyu mutluluklar diliyoruz" dedi. - ANTALYA

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:31 Kaynak: İHA
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