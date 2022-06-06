Gelinle damat nikaha bisikletle gitti - Son Dakika
Üye Girişi

Gelinle damat nikaha bisikletle gitti

06.06.2022 11:10

Gelinle damat nikaha bisikletle gitti Malatya'da evlilik kararı alan Mesut Sancar ve Gülnaz Beyoğlu çifti, nikah törenine gelin arabası yerine bisikletle gitmeyi tercih etti.

Gelinle damat nikaha bisikletle gitti

MALATYA - Malatya'da evlilik kararı alan Mesut Sancar ve Gülnaz Beyoğlu çifti, nikah törenine gelin arabası yerine bisikletle gitmeyi tercih etti.

Malatya'da evlilik kararı alan Bisiklet ve Doğa Kulübü üyesi Mesut Sancar ve Gülnaz Beyoğlu çifti nikah törenine gelin arabası yerine bisikletle gitmeyi tercih etti. Trafikte bisiklet üzerinde damat ve gelini gören vatandaşların şaşkınlık yaşadığı olayda Nikah Sarayı'nın yolunu tutan genç çiftte yaklaşık 25 doğa kulübü üyesi arkadaşı da eşlik etti. Renkli görüntülerin oluştuğu nikah töreninde Mesut Sancar ve Gülnaz Beyoğlu çifti hayatlarını birleştirdi.

Gelinle damat nikaha bisikletle gitti
Gelinle damat nikaha bisikletle gitti
Gelinle damat nikaha bisikletle gitti
Gelinle damat nikaha bisikletle gitti

YORUMLAR
500
Gelinle damat nikaha bisikletle gitti Gelinle damat nikaha bisikletle gitti Düğün konvoyunun önünü kesenle damat kavga etti, gelin ayırmaya çalıştı Düğün konvoyunun önünü kesenle damat kavga etti, gelin ayırmaya çalıştı
Kaynak: İHA

Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Gelinle damat nikaha bisikletle gitti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:06 Galatasaraylı Marcao nikah tazeledi! Doğum gününde hayalini gerçekleştirdi
12:58 Canlı yayında bir kadın tarafından yapılan itiraf, stüdyoyu buz kestirdi: Yanlışlıkla köpeğimin spermini yuttum
12:54 Uyumak için tellere tırmanan alkollü adam yüzüstü düştü! Adamın yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
12:54 Oyuncu Demet Evgar, doğuma az bir süre kala karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı
12:38 Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkan Seda Sayan, Isparta'da bando ekibi ve güllerle karşılandı
12:36 Katil kuş, köy halkına hayatı zindan etti! Özellikle sarışın kadınlara saldırıyor
12:33 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan eski oyuncusunu kadroya katmak istiyor
12:23 Pakistan'da eski Başbakan Imran Han'a suikast düzenlenecek iddiası ülkeyi karıştırdı! Destekçilerinden "tepkimiz agresif olacak" açıklaması geldi
12:04 İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak
11:48 Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler kimler? İşte sıralama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 13:24:49. #1.11#
SON DAKİKA: Gelinle damat nikaha bisikletle gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement