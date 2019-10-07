Gelinler Dilek'in üzerine neden yürüdüler?

Gelinler günü yemek konusu olan "Kafes Köfte"nin yapımından sonra yemeği fırına verdiler. Elif ve Kıymet ise, Dilek'in mutfağına giderek fırındaki yemeği görmek istediler. Dilek her iki geline de aynı sertlikte davranarak göstermek istemedi. Şefin anlattığı gibi yağmadığını söyledikeleri Dilek'in üzerine yürüdüler. Gelinler arasındaki sert tartışmayı gören Fatih Bey mutfağa geldi. Gelinleri dinledi ve Dilek'ten köftesini anlatılan gibi yapması gerektiğini söyledi. Dilek, fırından çıkardığı yemeği uyarılar ışığında düzeltti..



