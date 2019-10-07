Son Dakika Haberleri: Gelinler Dilek'in üzerine neden yürüdüler?
Son Dakika Magazin Gelinler Dilek'in üzerine neden yürüdüler?

Gelinler Dilek'in üzerine neden yürüdüler?

1 saat önce

Gelinler günü yemek konusu olan "Kafes Köfte"nin yapımından sonra yemeği fırına verdiler.

Gelinler Dilek'in üzerine neden yürüdüler?, System.String[]

Gelinler günü yemek konusu olan "Kafes Köfte"nin yapımından sonra yemeği fırına verdiler. Elif ve Kıymet ise, Dilek'in mutfağına giderek fırındaki yemeği görmek istediler. Dilek her iki geline de aynı sertlikte davranarak göstermek istemedi. Şefin anlattığı gibi yağmadığını söyledikeleri Dilek'in üzerine yürüdüler. Gelinler arasındaki sert tartışmayı gören Fatih Bey mutfağa geldi. Gelinleri dinledi ve Dilek'ten köftesini anlatılan gibi yapması gerektiğini söyledi. Dilek, fırından çıkardığı yemeği uyarılar ışığında düzeltti..


Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:11 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ağustos ayında anne olan Bengü'nün yeni imajına beğeni yağdı
Gamze Özçelik'ten olası sınır ötesi operasyon öncesi Mehmetçik'e destek! 58 kilo veren oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun zayıf hali Aleyna Tilki'ye benzetildi Şevket Hoca'nın yaptığı siyasi gönderme Güldür Güldür'e damga vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 16:54:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gelinler Dilek'in üzerine neden yürüdüler?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]