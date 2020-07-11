Gelinler için altın işlemeli maske yaptılar

KAHRAMANMARAŞ'ta, gelinler için 30 gram ağırlığında, 14 bin lira değerinde 22 ayar altın işlemeli maske yapıldı.
Kahramanmaraş'ta, düğün ve nişanların yasak olması nedeniyle bir süredir kapalı olan altın takı atölyelerinde, üretim kaldığı yerden devam ediyor. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, maskenin üzerine altın işleme yapıldığını belirterek, "Düğünlerde bilezik, kemer, taç, yüzük, küpenin haricinde bu yeni normalde altın maskelerin gündemde olacağını düşünüyoruz" dedi.
"Çeşitli model ve motiflerde. Biz maskeyi tamamen altın da yapabilirdik ama işlevi olsun, gerçek hakiki maskenin üzerine altın işleme yaptık ve bu şekilde hem kullanım açısından pandemi döneminde işlevselliği olsun istedik. Ortaya düğünler için, özellikle gelinler için çok hoş motifli bir eser ortaya çıktı. Artık görünüyor ki uzun bir süre daha yeni normalle yaşayacağız ve düğünlerde bilezik, kemer, taç, yüzük, küpenin haricinde bu yeni normalde altın maskeler alacak" dedi.