Gelinler için özel maskeler - Son Dakika

Gelinler için özel maskeler

Korona virüs tedbirleri doğrultusunda düğünlerde maske kullanımının zorunlu hale getirilmesiyle gelinler için ortaya birbirinden farklı maske çeşitleri çıktı.

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Korona virüs tedbirleri doğrultusunda düğünlerde maske kullanımının zorunlu hale getirilmesiyle gelinler için ortaya birbirinden farklı maske çeşitleri çıktı. Eskişehir'de gelinlikler için maske tasarlayan Serap Çelik ise gelin adaylarının ilk önceliklerinin artık maske olduğunu belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Covid-19) sebebiyle nikah ve düğün salonları bir süre hizmete kapanmıştı. Normalleşme adımları ile nikah salonları 15 Haziran, düğün salonları ise 1 Temmuz tarihinde bir takım tedbirler doğrultusunda tekrardan faaliyet göstermeye başladı. Tedbirlerin başında maske kullanımı gelirken gelin ve damat adaylarının maske talepleri ise farklılık gösterdi. Özellikle gelin adaylarının gelinliklerine uygun maske talep etmesi üzerine Eskişehirli işletmeci Serap Çelik, gelinliklere özel maske tasarlamaya başladı. Çelik, taleplere yetişmekte zorlandığını ifade ederken gelin adaylarının gelinlik ile kombin için ilk olarak maskeyi tercih ettiklerini belirtti.

"Artık gelinlikler maske ile kombinleniyor"

Kendi el işçiliği olan gelinlik maskelerine yoğun bir talep olduğunu belirten Serap Çelik, haftada 20 ile 25 arası maske satışı yaptıklarını ifade etti. Çelik yaptığı açıklamada, çoğu zaman gelin adaylarının ilk sorusunun 'Maske yapıyor musunuz?' olduğunu sözlerine eklerken "Gelinlerden maske taleplerimiz çok fazla. Her gün maske satıyoruz, çok talep oldu. El işçiliği yapıyoruz. Elimizle kendimiz dikiyoruz. Her gelinliğe ve dantele uygun maske üretiyoruz. Fiyatlar maskelerin yoğun danteline göre değişiyor. Genelde 30-35 lira arasında. Artık gelinlikler maske ile kombinleniyor. Çantayı bir kenara koydular, unuttular. Provaya geldiklerinde ilk önce 'Maske yapıyor musunuz?' diye soruyorlar. Çok önem veriyorlar maskeye. Çünkü hem gelinlerimiz açısından hem de kendi sağlıkları için çok önemli. Bir haftada 20-25 tane maske sattığımız oluyor. Bugün mesela 10 tane sattığımız oldu. Kendi müşterilerimize ayrı, dışarıdan gelen müşterilere ayrı satıyoruz. Kendi tasarımları olduğunda onu da soruyorlar. Biz de tabii ki yapıyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Serap Çelik, Koronavirüs, Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 10:43

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gelinler için özel maskeler - Son Dakika
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