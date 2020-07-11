Gelinlere altın işlemeli maske - Son Dakika

Gelinlere altın işlemeli maske

Gelinlere altın işlemeli maske 14 bin liralık altın maske Kahramanmaraşlı kuyumcular, altın işlemeli maske üretimiyle salgın döneminde yeni bir moda akımı başlattı Türkiye'de korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında sınırlama getirilen düğün merasimlerinin 1 Temmuz tarihi itibariyle...

Gelinlere altın işlemeli maske

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14 bin liralık altın maske

Kahramanmaraşlı kuyumcular, altın işlemeli maske üretimiyle salgın döneminde yeni bir moda akımı başlattı

KAHRAMANMARAŞ - Türkiye'de korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında sınırlama getirilen düğün merasimlerinin 1 Temmuz tarihi itibariyle tekrar serbest bırakılmasıyla harekete geçen Kahramanmaraşlı kuyumcular, gelinler için altın işlemeli maske yaptı.

Türkiye'de altın işleme sanatında İstanbul'la yarışan Kahramanmaraşlı kuyumcular, altın işlemeli maske üretimiyle salgın döneminde yeni bir moda akımı başlattı.

Yaklaşık 30 gram altın kullanılan ve ortalama 14 bin liradan satışa sunulan yeni maskelerle gelinlerin düğün fotoğraflarında ve görüntülerinde daha şık olabileceğini dile getiren Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, ilerleyen günlerde altın işlemeli eldivenlerle çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Altın işlemeli maskelerin fiyatlarının talep ve isteğe bağlı olarak artabileceğini kaydeden Öz, bu çalışma sayesinde maskelerin takı olarak da değerlendirilebileceğini söyledi. Başkan Öz, "Pandemi sonrası çok sıkıntı çeken sektörümüzde pandemi sonrası ne yapabiliriz diye çalışma başlattık. İlk olarak aklımıza gelen korona virüse önlem olarak maske tasarladık. Düğünlerde özellikle kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için, göze hitap eden ve görselliği olan bir tasarım hazırladık. Dünyada belki ilk kez, gelinler için 22 ayar altından maske ürettik. Ustalarımızın maharetli ellerinde üretildi ve maskemiz pres kalıp üzerinden akım olarak yaptık. Taleplere göre özel maske üretebileceğiz. Bu ürettiğimiz maske 30 gram ve istenilen ağırlığa göre üretebiliriz. Herkesin bütçesine göre maske üretecek durumundayız" dedi.

Koronavirüs, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Gelinlere altın işlemeli maske - Son Dakika
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