Son Dakika Haberleri: Gelinlerin işi daha da zor olacak
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Gelinlerin işi daha da zor olacak

1 saat önce

Sunuculuğunu Fatih Ürek'in üstlendiği program, bu sezonda da ekranların en çok altın dağıtan yarışması olmaya devam edecek.

Gelinlerin işi daha da zor olacak, System.String[]
Sunuculuğunu Fatih Ürek'in üstlendiği program, bu sezonda da ekranların en çok altın dağıtan yarışması olmaya devam edecek.

Gelinim Mutfakta' da, birbirinden iddialı gelinler, kendilerine ayrılan sürede günün yemeğini yapmaya çalışacak. En güzel yemeği yaparak kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin, günün birincisi olarak çeyrek altın almaya hak kazanacak. Haftanın birincisi olan gelin ise 5 altın bileziği koluna takacak. En düşük puanı alan gelin de yarışmaya veda edecek.

Hem eğlendiren hem yarıştıran program "Gelinim Mutfakta" 19 Ağustos Pazartesi günü saat 12.15'te Kanal D'de…

Gelinim Mutfakta, Fatih Ürek, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:22 
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