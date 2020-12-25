Gelinliği 'hemşire önlüğü', gelin arabası ise 'ambulans' oldu - Son Dakika

Gelinliği 'hemşire önlüğü', gelin arabası ise 'ambulans' oldu

25.12.2020 12:46
Gelinliği 'hemşire önlüğü', gelin arabası ise 'ambulans' oldu, System.String[]

İZMİR'de yaşayan sağlık çalışanları Zeynep Fırtına ve Erhan Yaymacı, dünya evine doktor önlükleriyle girdi.

İZMİR'de yaşayan sağlık çalışanları Zeynep Fırtına ve Erhan Yaymacı, dünya evine doktor önlükleriyle girdi. Yoğun bakım servislerinde özveriyle çalışan çiftin gelin arabası ise çiçeklerle süslenen ambulans oldu. Zorlu süreçte aileleriyle dahi görüşemediklerini anlatan Zeynep Fırtına, "Riskli olduğumuz için ailelerimiz burada tanıştı. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" dedi.

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde görevli hemşire Zeynep Fırtına (48) ve Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli diş doktoru Erhan Yaymacı (44), pandemi sürecinde yoğun bakım servislerinde görev yapmaya başladı. Zorlu süreçte aile büyükleriyle dahi görüşemeyen çift, dünya evine girmeye karar verdi ancak koronavirüs riski yüzünden aileleri tanıştıramadı. Bugün, Bornova Belediyesi Nikah Salonu'nda nikahları kıyılan çift, dünya evine doktor önlükleriyle girdi. Çiftin gelin arabası ise çiçeklerle süslenen ambulans oldu. Belediyeye ait nikah salonuna siren sesleri eşliğinde ambulansla gelen çift, alkışlarla içeriye alındı. Çiftin nikahı ise maske ve mesafe kuralları doğrultusunda Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ tarafından kıyıldı.

Zorlu süreçte aileleriyle dahi görüşemediklerini anlatan Zeynep Fırtına, "Ben 25 yıllık hemşireyim ve eşim diş hekimi. Zor günler geçiriyoruz. Deprem acısını unutamadık. Sağlık camiasından çok kaybımız var. Bu yüzden biz de davetlilerin karşısına önlüklerimizle çıkarak şehitlerimizi anmak istedik. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımızı kaybettik. Biz annelerimizi birbiriyle tanıştıramadık. İnsanlar o kadar dikkatsiz davranıyor ki kayıplarımız çok oluyor. Riskli olduğumuz için ailelerimiz dahi burada tanıştı. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" dedi.Vatandaşlara uyarılarda bulunan Erhan Yaymacı ise, "Hepimiz için dikkatli olalım. Maskemizi takalım. Birbirimizden uzak duralım. Düğün aracımızın ambulans olması arkadaşlarımızın bize bir jesti oldu. Pandemi ortamında çok süslenmemesi için arkadaşlarımızdan rica ettim. Bize bayrağımız yeter" diye konuştu.Zeynep Fırtına'nın kızı Elifsu Naz (21) ise, "Mart ayından beri annemle birbirimize dokunmuyoruz. Aynı evin içinde adeta köşe kapmaca oynuyoruz. Bu kadar özverinin üzerine böyle bir şeye kalkışmaları benim için mutluluk verici. Birbirlerine moral oluyorlar, destek oluyorlar. Benim için sevindirici bir durum. Sürekli risk altındalar. Çok zor günler geçirdiler" dedi.Gözyaşlarına hakim olamayan Erhan Yaymacı'nın ablası Fisün Hazır, "Benim kızım, damadım ve erkek kardeşim Erhan sağlık çalışanı. Çok zor günler geçiriyorlar. Çocuklarım kendine gelemiyor. İki arada bir derede bu nikahı düzenlediler ve bir senedir ancak vakit bulabildiler. O da zor şartlarda oldu. Artık virüsten kurtulalım, sağlık çalışanlarımız da evlerine dönsünler tek dileğim bu" dedi.Fisun Hazır'ın eşi Salih Hazır da, "İnşallah sağlık çalışanlarının değeri bilinir. Onlara her zaman yardımcı olmamız gerekiyor. Onlara yardımcı olmak için maskemize, mesafemize, hijyenimize dikkat edelim" şeklinde konuştu.  "ONLAR BİZİM YANIMIZDA, BİZ DE ONLARIN YANINDAYIZ'

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Bornova'da ikamet eden tüm sağlık çalışanlarının nikah işlemleri ve 'Her şey bizden' projesi devam ediyor. Onlar bizim yanımızda, biz de onların yanındayız. Bu mutlu günlerinde onların nikahını kıymaktan dolayı mutluyum. Çok zor bir dönem geçirdik. Kaybedilmiş 1 yıl oldu. Böyle bir mutlu günü özlemişiz. İnşallah 2020 yılında daha mutlu bir dünya temenni ediyorum. Tüm sağlık çalışanlarının fedakar çalışmalarından müteşekkirim" dedi.


Gelinliği 'hemşire önlüğü', gelin arabası ise 'ambulans' oldu
Gelinliği 'hemşire önlüğü', gelin arabası ise 'ambulans' oldu
Gelinliği 'hemşire önlüğü', gelin arabası ise 'ambulans' oldu
Gelinliği 'hemşire önlüğü', gelin arabası ise 'ambulans' oldu
Gelinliği 'hemşire önlüğü', gelin arabası ise 'ambulans' oldu
Gelinliği 'hemşire önlüğü', gelin arabası ise 'ambulans' oldu
Gelinliği 'hemşire önlüğü', gelin arabası ise 'ambulans' oldu
Gelinliği 'hemşire önlüğü', gelin arabası ise 'ambulans' oldu
Gelinliği 'hemşire önlüğü', gelin arabası ise 'ambulans' oldu
Gelinliği 'hemşire önlüğü', gelin arabası ise 'ambulans' oldu
Gelinliği 'hemşire önlüğü', gelin arabası ise 'ambulans' oldu
Gelinliği 'hemşire önlüğü', gelin arabası ise 'ambulans' oldu
Gelinliği 'hemşire önlüğü', gelin arabası ise 'ambulans' oldu
Gelinliği 'hemşire önlüğü', gelin arabası ise 'ambulans' oldu
Gelinliği 'hemşire önlüğü', gelin arabası ise 'ambulans' oldu

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Ambulans, Evlilik, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gelinliği 'hemşire önlüğü', gelin arabası ise 'ambulans' oldu - Son Dakika


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