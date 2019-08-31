Son Dakika Haberleri: Gelinliğiyle geldiği adliyede damat tutuklanınca şoke oldu
Son Dakika Yaşam Haber

Gelinliğiyle geldiği adliyede damat tutuklanınca şoke oldu

1 saat önce

Antalya'da düğün gecesi evinin balkonundan havaya ateş edip bekçilerle girdiği tartışma sonucu gözaltına alınan damat tutuklanırken, gelinliğiyle geldiği adliyede kararı duyunca büyük üzüntü yaşayan kadın ise, "Gelinliğimle kaldım" dedi.

Gelinliğiyle geldiği adliyede damat tutuklanınca şoke oldu, System.String[]

Antalya'da düğün gecesi evinin balkonundan havaya ateş edip bekçilerle girdiği tartışma sonucu gözaltına alınan damat tutuklanırken, gelinliğiyle geldiği adliyede kararı duyunca büyük üzüntü yaşayan kadın ise, "Gelinliğimle kaldım" dedi.


Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde Okan Kuşbaş (18) ile Gülfer Pehlivan'ın (20) kına düğününde damat, balkondan tabancayla havaya ateş etti. Saat 01.30'da mahallede görevli iki bekçi ile tartışan ve aşırı alkollü olduğu iddia edilen Kuşbaş, yere doğru da ateş etti. Bekçilerin ihbarıyla mahalleye çok sayıda polis ekibi geldi. Polis yaptığı incelemede olay yerinde 12 boş kovan buldu, tabancaya el koydu. Gözaltına alınan Kuşbaş, sevk edildiği mahkemece "Kamu görevlisini silahlı tehdit" suçundan tutuklanırken, gelinliğiyle adliyeye gelen Gülfer Pehlivan ise büyük üzüntü yaşadı.


"Gelinliğimle kaldım"


Gülfer Pehlivan, "28 Ağustos akşamı evimizin önünde düğünümüzü yapıyorduk. Eşim alkollü de olduğu için aşırı sevincinden balkondan iki el havaya ateş etti. O anda yoldan geçen 2 bekçi üzerine alındı. Ardından eşimden şikayetçi oldular.' Eşimi tutukladılar, beni de gelinliğimle bıraktılar. Gelinliğimle kaldım. Benim en mutlu günümdü, gelinliğim kefenliğim oldu. Eşimi gelinliğimde evimizde bekliyorum" dedi. - ANTALYA

Antalya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalışan annenin emsal 'kreş' davası: Mahkeme işvereni tazminata mahkum etti
Silivri'de kediye tekme atan çiğ köfte dükkanı sahibi kadın büyük tepki çekti Usta oyuncu Hümeyra Akbay, Kadın dizisinin kadrosuna dahil oldu 2 bin 500 polis adayı alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:55:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gelinliğiyle geldiği adliyede damat tutuklanınca şoke oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]