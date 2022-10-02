GELİNLİĞİYLE SINAVA GİRDİ - Son Dakika
Üye Girişi

GELİNLİĞİYLE SINAVA GİRDİ

02.10.2022 14:17

KARABÜK'te düğün tarihi ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi aynı güne denk gelen Kübra Karataş (25), gelinliği ile sınava girdi.

KARABÜK'te düğün tarihi ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi aynı güne denk gelen Kübra Karataş (25), gelinliği ile sınava girdi. Kübra Karataş sınavın ardından gelin arabasına binerek düğün salonuna gitti.

Karabük'te Kübra Karataş, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile düğünü aynı güne denk gelmesi üzerine gelinliği ile sınava girdi. Gelin arabasının önüne 'Sınav Gelini' yazan damat Ali Selam, düğünden önce eşini gelinliği ile birlikte sınava getirdi. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde ilkokul matematik öğretmenliği için sınava gelinliği ile gelen Kübra Karataş'ı sınava gelen diğer adaylar tebrik ederek başarılar diledi. Ali Selam ise heyecanla kapıda gelini bekledi. Damat ve gelin sınavın ardından el ele tutuşup düğün için salonun yolunu tuttu.

Sınavın güzel geçtiğini söyleyen Kübra Karataş, 'Sınav sırasında bitecek, artık düğüne gideceğim diye düşüncelerim oluştu. Hatta bir ara çıkmayı bile düşündüm. Ama güzeldi, heyecanlıydı. Sınavım güzel geçti. Sınıftakilerde biran şaşırdılar. Bizim düğün tarihimiz daha önceden alınmıştı. Fakat sınav ertelendiği için bugün böyle bir tesadüf oldu. Bizde bunu güzel bir anıya dönüştürmek istedik. Sınava girmek istedim, gelinlik uğur getirir umarım.' dedi.

YORUMLAR
500
Fatih Erbakan: Sayın Erdoğan, Gençler Yurt Dışına Keyfinden Gitmiyor. 20 Senedir Gençlerin İşsizliğine Çare Bulamadığınız İçin Gidiyor Fatih Erbakan: Sayın Erdoğan, Gençler Yurt Dışına Keyfinden Gitmiyor. 20 Senedir Gençlerin İşsizliğine Çare Bulamadığınız İçin Gidiyor 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları tamamlandı 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları tamamlandı Karabük'ün 571 yıllık camisi: 'Küre-i Hadid' Karabük'ün 571 yıllık camisi: 'Küre-i Hadid'
Kaynak: DHA

Kübra Karataş, Karabük, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GELİNLİĞİYLE SINAVA GİRDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:45 Beşiktaş büyük derbide sık sık ofsayta düşünce duruma sinirlenen taraftar yan hakeme puro attı
20:33 Beşiktaş taraftarından Arda Güler'e yoğun ilgi! Vodafone Park'ta tek tek fotoğraf çekildiler
19:52 Ankara'da feci olay! 2 kişi, istek şarkılarını bilmeyen müzisyeni öldürdü
19:51 Valerien Ismael, büyük Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Gerekli bilgileri paylaştık
19:23 Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalar yaptı: Fikirlerimiz aynı
19:13 Konyaspor, Muhammet Demir'in kafa golüyle Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti
19:00 Reha Muhtar olayında şaşırtan Tamer Karadağlı iddiası! Ortalık birbirine girecek
18:55 CHP'nin ev sahipliğinde toplanan 6'lı masadan iddialı açıklama: Adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak
18:55 Beşiktaş-Fenerbahçe maçı canlı anlatım! Gol iptal edildi
18:39 Manisa'da bulunan 1800 yıllık yazıtın ne anlattığı ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 21:03:08. #1.12#
SON DAKİKA: GELİNLİĞİYLE SINAVA GİRDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement