GELİNLİĞİYLE SINAVA GİRDİ

KARABÜK'te düğün tarihi ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi aynı güne denk gelen Kübra Karataş (25), gelinliği ile sınava girdi. Kübra Karataş sınavın ardından gelin arabasına binerek düğün salonuna gitti.

Karabük'te Kübra Karataş, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile düğünü aynı güne denk gelmesi üzerine gelinliği ile sınava girdi. Gelin arabasının önüne 'Sınav Gelini' yazan damat Ali Selam, düğünden önce eşini gelinliği ile birlikte sınava getirdi. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde ilkokul matematik öğretmenliği için sınava gelinliği ile gelen Kübra Karataş'ı sınava gelen diğer adaylar tebrik ederek başarılar diledi. Ali Selam ise heyecanla kapıda gelini bekledi. Damat ve gelin sınavın ardından el ele tutuşup düğün için salonun yolunu tuttu.

Sınavın güzel geçtiğini söyleyen Kübra Karataş, 'Sınav sırasında bitecek, artık düğüne gideceğim diye düşüncelerim oluştu. Hatta bir ara çıkmayı bile düşündüm. Ama güzeldi, heyecanlıydı. Sınavım güzel geçti. Sınıftakilerde biran şaşırdılar. Bizim düğün tarihimiz daha önceden alınmıştı. Fakat sınav ertelendiği için bugün böyle bir tesadüf oldu. Bizde bunu güzel bir anıya dönüştürmek istedik. Sınava girmek istedim, gelinlik uğur getirir umarım.' dedi.