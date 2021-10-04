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GELİNLİK 60'INDA NASİP OLDU - Son Dakika

GELİNLİK 60'INDA NASİP OLDU

04.10.2021 09:47

ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaşayan Mübeccel Çakmak Aykul (60), emekli polis memuru 3 çocuk babası Salih Aykul (60) ile nikah masasına oturdu.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaşayan Mübeccel Çakmak Aykul (60), emekli polis memuru 3 çocuk babası Salih Aykul (60) ile nikah masasına oturdu. Bugüne kadar taliplilerine 'Hayır' diyen Çakmak'a gelinlik giymek 60'ında nasip oldu.

Oltu ilçesindeki Efkan Ala Kültür Merkezi'nde yapılan düğüne, Mübeccel Çakmak Aykul ve Salih Aykul çifti araç konvoylarıyla geldi. Konfetiler patlatılarak salona giren çift, ilk danslarını etti. Oltu Belediyesi Nikah Memuru Serkan Alkan'ın nikahlarını kıydığı çift, ardından düğün pastasını kesip birbirlerine ikram etti. Mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür eden Aykul çifti, davetlilerle halay çekip gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.

Eşi Mübeccel'i zor ikna ettiğini söyleyen Salih Aykul, ilk eşinin vefat ettiğini belirterek, Yalnızlık çekilmiyor. Mübeccel Hanım ile dünya evine girdik. Çok mutluyum dedi.

Bugüne kadar çıkan taliplilerini geri çevirdiğini belirten Mübeccel Çakmak Aykul ise, Nasip bugüneymiş. İnşallah hayırlı, uğurlu olur diye konuştu.

GELİNLİK 60'INDA NASİP OLDU
GELİNLİK 60'INDA NASİP OLDU
GELİNLİK 60'INDA NASİP OLDU
GELİNLİK 60'INDA NASİP OLDU
GELİNLİK 60'INDA NASİP OLDU
GELİNLİK 60'INDA NASİP OLDU
GELİNLİK 60'INDA NASİP OLDU
GELİNLİK 60'INDA NASİP OLDU

Polis Memuru, Evlilik, Emekli, Oltu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GELİNLİK 60'INDA NASİP OLDU - Son Dakika


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