Gelinlik-abiye sektörü THY uçuşunu bekliyor

Koronavirüs salgını bütün dünyada pek çok organizasyonu ya iptal ettirdi ya erteletti.
Koronavirüs salgını bütün dünyada pek çok organizasyonu ya iptal ettirdi ya erteletti. Salgından düğünler de payına düşeni aldı. Sektörün merkezleri İzmirMimar Kemalettin ve İstanbul Osmanbey'de imalat durma noktasına geldi.
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21.04.2020 06:01:58. #1.13#
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