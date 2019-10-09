"Gelinlik giyen" Mardin Ovası'nda pamuk üretiminde artış

Mardin Ovası'nda "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuk üretiminde geçen yıla göre yüzde 23 artış bekleniyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce GAP Eylem Planı kapsamında yürütülen sulama yatırımlarının uygulamaya geçirilmesiyle, Mardin'de sulanabilen arazi miktarında büyük artış sağlandı.

Bu sayede pamuk üretim alanı da genişleyen Mardin'de, geçen yıla göre artış bekleyen üretici hasada mutlu başladı.

Geçen yıl 10 bin 780 dekar alanda 57 bin ton pamuk üretimi yapılan Mardin Ovası'nda bu yıl 14 bin dekar alanda üretilen pamuktan 70 bin ton verim bekleniyor.

"Pamuk çok özel bir ürün"

Mardin Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pamuğun diğer ürünlere göre daha fazla emek istediğini söyledi.

Pamuk üretiminin zorluğuna işaret eden Öter, "Pamuk çok özel bir ürün, buğday ve mısır gibi değil. Bir anne gece gündüz bebeğinin başında nasıl duruyorsa, çiftçi de pamuk tarlasına öyle bakıyor. El bebek gül bebek büyütülen, bu kadar emek verilen ürün hak ettiği değeri görmek istiyor." diye konuştu.

Öter, çiftçinin pamuktan dekar başına yaklaşık 500 kilogram ürün aldığını belirterek, "Stratejik ürün haline gelen pamuğun ithali, üretim miktarını artırarak önlenebilir." ifadesini kullandı.

Çiftçi Vedat Ceylan da Mardin Ovası'nda yetişen pamuğun kaliteli olduğunu vurguladı.

Üretimin daha da yükselmesi için çiftçiye desteğin artırılmasını beklediklerini dile getiren Ceylan, "Sahibi olduğumuz altın değerindeki topraklarımızı boş bırakmayalım." dedi.

Pamuk toplama makinesi operatörü Ferhat Yiğit de günde 200 dekar alanda ürün hasadı yaptıklarını aktardı.

Mesailerinin sabah erken saatlerde tarlalarda başladığını ifade eden Yiğit, işçi yerine makineyle yapılan hasadın ürünün kalitesini artırdığını kaydetti.