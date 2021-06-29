Gelinlik giyen ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı

Nihan Peker imzalı gelinliği ile göz kamaştıran Tanrısevsin, sosyal medyada trend topicler listesine girdi.

Yeni projesi için Antakya'ya yerleşen güzel oyuncu, gelen güzel yorumlardan dolayı da sosyal medyadan teşekkür mesajı yayınladı.

"GÜÇLÜ BİR KARAKTER"

Yağmur Tanrısevsin, dizide canlandırdığı Ayşe karakterini "Ayşe, güçlü bir kadın karakter. Hayatta zorluklarla sürekli mücadele etmek zorunda kalan güçlü bir kadın. Çok yönlü, birden fazla işi aynı anda yapabilen, sıcak, samimi, eğlenceli ve bizden biri" sözleriyle anlattı.

KALP YARASI KONUSU

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin öyküsü, izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin genel hikayesi, sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI OYUNCULARI

Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in başrolleri paylaştığı Kalp Yarası dizisinin oyuncu kadrosunda; Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.