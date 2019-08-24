Son Dakika Haberleri: Gelinlik hayalini 19 yıl sonra gerçekleştirdi
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Gelinlik hayalini 19 yıl sonra gerçekleştirdi

25 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Kenan-Ayşe Çakır çifti, evlendikten 19 yıl sonra düğün yapmanın heyecanını yaşadı.

Gelinlik hayalini 19 yıl sonra gerçekleştirdi, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Kenan-Ayşe Çakır çifti, evlendikten 19 yıl sonra düğün yapmanın heyecanını yaşadı.

Veliköy Mahallesi'nde yaşayan Ayşe ve Kenan Çakır çifti, maddi imkansızlıklar nedeniyle 19 yıl önce düğün yapamadan evlendi.

Çakır çifti, yıllardır içlerinde ukde olan düğünü, 8 ve 18 yaşındaki iki oğullarının da katıldığı törenle ilçedeki bir düğün salonunda yapmanın sevincini yaşadı.

Kenan Çakır, düğün öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 yaşında eşiyle düğün yapamadan evlendiği için yıllardır bunun üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Eşinin o zaman gelinlik giymeyi çok istediğini anlatan Çakır, şöyle konuştu:

"Eşim gelinlik giymeyi çok istedi. Kısmet bu zamanaymış. Çünkü o bunu hak ediyor. Hatta bütün kadınlar bunu hak ediyor. Kadınlar evin gülüdür, çiçeğidir. Bu gelinliği giymeyen her kadın üzgündür. Kimileri bu düğünü kötü görebilir, öyle laflar geliyor ki kulağımıza, insan dayanamıyor, ama kulaklarımızı kapatıyoruz. Ben eşime olan saygımdan, sevgimden dolayı bu düğünü yapıyorum. İnsan eşine neden düğün yapmasın. Eşe gösterilen sevgi kadın cinayetlerinin, kötü davranışların önüne geçer."

Ayşe Çakır ise gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşadığını ifade ederek, "Genç kızlar hep gelinlik giyerdi. Ben, 'gelinlik bende nasıl durur' diye düşünüyordum. Şimdi gelinliğimi giydim, çok mutluyum. Gittiğimiz düğünlerden sonra hep üzülüyordum, ailemiz bize bunu yapmadı. Eşim tek başına sözünde durdu, kendisine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AYŞE çAKIR, Tekirdağ, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekirdağ'da ikinci doğal gaz rezervi bulundu
Tecavüze uğrayıp intihar eden Emre'nin ölmeden önceki sözleri: Bu pislikten arınamıyorum anne Aldığı emanet eşyalarla dükkanı dolduğu için bisiklet tamirini sokakta yapıyor Yeni partinin adı ve logosu ortaya çıktı: YAP

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 22:53:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gelinlik hayalini 19 yıl sonra gerçekleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]