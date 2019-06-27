Son Dakika Haberleri: GELİNLİK İÇİNDEN ERKEK ARKADAŞI ÇIKAN DAMAT ŞOK YAŞADI
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GELİNLİK İÇİNDEN ERKEK ARKADAŞI ÇIKAN DAMAT ŞOK YAŞADI

1 saat önce

İSTANBUL'da düğün öncesi gelini ilk kez görecek damat Tamer Bekiroğlu, arkadan gelen gelinlik içindeki kişinin erkek arkadaşı olduğunu görünce şok oldu.

İSTANBUL'da düğün öncesi gelini ilk kez görecek damat Tamer Bekiroğlu, arkadan gelen gelinlik içindeki kişinin erkek arkadaşı olduğunu görünce şok oldu. Gelin Fulya Yüksel'in yaptığı şakanın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Fulya Yüksel ile Tamer Bekiroğlu, İstanbul'da görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Düğün öncesi gelini ilk kez görecek olan Tamer Bekiroğlu, arkadaşlarıyla Fulya Yüksel'in bulunduğu yere gitti. Elinde çiçekle arkasını dönen Tamer Bekiroğlu, heyecanla arkadan gelen gelini bekledi. Beyazlar içinde gelen gelin, Tamer Bekiroğlu'nun omzuna dokundu. Büyük bir heyecanla arkasını dönen damat, gelinliğin içinde erkek arkadaşını görünce büyük şok yaşadı. Damat ve arkadaşlarının gülme krizine girdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, izleyenleri güldürdü. Fulya Yüksel, o anlar 'En güzel damat şakası' diyerek sosyal medyada paylaştı.
GELİNLİK İÇİNDEN ERKEK ARKADAŞI ÇIKAN DAMAT ŞOK YAŞADI
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:35 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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