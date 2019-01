Gelinlik Modasının Kalbi İzmir'de Atıyor

İZMİR'de gelinlik, damatlık, abiye tasarımları, 11 defile ve yapılacak ikili iş görüşmeleriyle sektöre damga vurması beklenen IF Wedding Fashion İzmir, dört gün boyunca modanın merkezi olacak.

İZMİR'de gelinlik, damatlık, abiye tasarımları, 11 defile ve yapılacak ikili iş görüşmeleriyle sektöre damga vurması beklenen IF Wedding Fashion İzmir, dört gün boyunca modanın merkezi olacak. Fuarİzmir'de düzenlenen fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Birinci İktisat Kongresi'nden beri fuarcılığı biliyor, içine sindiriyor, konuk ağırlama konusunda özverili davranıyoruz. İzmir yolunu belirlemiş, stratejik planını yapmış, hangi sektörde nasıl büyüyeceğini düşünmüş bir kenttir" dedi.



Düzenlenmeye başladığı günden bu yana gelinlik, damatlık ve abiye giyimde modaya yön vermeyi hedefleyen, kapladığı alan olarak sektöründe Avrupa'nın en büyüğü IF Wedding Fashion İzmir- 13'üncü Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, Gaziemir'deki Fuarİzmir'de kapılarını açtı. Fuarın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Başkanı Atınç Abay ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Törende yan yana oturan, CHP'den Büyükşehir için aday adaylığı başvurusunda bulunan Başkan Kocaoğlu ile AK Parti'nin adayı Zeybekci bir süre sohbet etti.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, EGSD partnerliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir'in açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'i İzmir yapan değerlerin başında geldiğini belirttiği modacı Zuhal Yorgancıoğlu'na teşekkür ederek sözlerine başladı. Fuarcılığın ayrı bir iş olduğunu ifade eden Kocaoğlu, fuarların kentle özdeşleşirse kentte kalabileceğini söyleyerek, "Türkiye'nin en büyük ve en nitelikli, dünyada hiçbir belediyenin tek başına yapmadığı bu fuarda, ülkenin ve İzmir'in kalkınması için dünya alıcıları, satıcıları, üreticileri ve tedarikçileri bir araya geldi. Bu buluşma ekonominin gelişmesi açısından önemlidir. Bunun için elimizi taşın altına koyduk. Birçok destekçimiz var. KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı, odalar ve kentin bütün dinamikleri fuarlara destek veriyor. Kenti kalkındırmak istiyoruz. İzmir'i ve Türkiye'yi kalkındırmak istiyoruz. Bu fuar 24 bin 250 metrekare alanda gerçekleşecek. Bu yıl 30 bin profesyonel alıcı olacak" dedi.



Destek verenlere teşekkür eden Başkan Kocaoğlu, birçok ilden sektör temsilcilerinin fuara yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Kocaoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:



"Yine bugün ziyaretçisiyle buluşacak 2'nci Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı'na geçen sene başladık. Bu sene 1500 metrekare sergi alanı var. İzmir'de yılda 45 civarında fuar yapıyoruz. Büyüklerin yanında diğerlerini de palazlandırarak geliştiriyor ve müstakil fuarlar haline getiriyoruz. Fuarcılık konusunda İzmir'in daha yapacak çok şeyi var. Birinci İktisat Kongresi'nden beri fuarcılığı biliyor, içine sindiriyor, konuk ağırlama konusunda özverili davranıyoruz. İzmir yolunu belirlemiş, stratejik planını yapmış, hangi sektörde nasıl büyüyeceğini düşünmüş bir kenttir. Bunun devam etmesinde tarımdan sanayiye, hizmet sektöründen turizme ve lojistiğe kadar bütün sektörlerde büyümenin sağlanmasında elimizden gelen desteği veriyoruz. Sektör temsilcilerinin bu fuarda başarılı olmalarını, satış yapmalarını diliyorum. 15 yıl önce İzmir'in merkezine geldiğinizde bir ve ikinci katlarda gelinlik vitrinleri görürdünüz. Şimdi her sokakta zemin katlarda gelinlik teşhir salonları var. Bunu birlikte başardık. Birlik ve beraberlik içinde olunduğunda başarılamayacak bir şey yok. Ekonomik sıkıntılı süreçten çalışarak, üreterek, ihracat yaparak geçeceğiz."



İHRACATTAKİ PAY ARTTI



EGSD Başkanı Atınç Abay ise konuşmasında bu yıl fuara 221 firmanın katıldığını belirtti, geçen yıl 82 ülkeden 21 bin 744 alıcının ziyaret ettiği fuarın, giderek önemini artırdığını ifade etti. Sektörde markalaşma ve tasarıma önem veren firma sayısının arttığını dile getiren Abay, gelinlik sektörünün ihracata katkısının yükseldiğini söyledi. Bu yıl EGSD danışmanlığında yapılan gelinlik tasarım yarışmasının da 'Sadelikteki Yaratıcılık' temasıyla hazırlandığını anlatan Abay, 15 finalist belirlendiğini ve ödüllerin sahiplerini bulacağını kaydetti.



EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, fuarın İzmir'de moda rüzgarı estiren ve sektörün liderlerini buluşturan bir fuar olduğunu söyleyerek gelinlik ve abiye sektöründe Türkiye'nin marka olduğunu dile getirdi. Ülke olarak zor bir dönemden geçildiğine değinen Yorgancılar, "Her sektör üretimde ve yeni pazarlara açılmakta zorlanıyor. Bu fuar alanı her zaman yabancı misafirlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Küresel piyasada işler iyi gitmiyor. Genel büyüme oranında daralma beklentisi var. Biz sanayiciler yeni planlamalara girmeye mecbur kalıyoruz. Jeopolitik riskleri dikkate aldığımızda fuarın önemi büyük" diye konuştu.



İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Mahmut Özgener de Türkiye'nin en büyük ve en modern fuar alanlarından birinde olduklarını belirterek şunları söyledi:



"Sektörü geliştirmek ve ihracat hacmine katkıda bulunmak için eski adıyla Ekonomi Bakanlığı'nın Ur-Ge Gelinlik, Damatlık, Abiye Projesi kapsamında geçtiğimiz yıl 42 ülke, 511 firmadan 740 yabancı alıcı bu program kapsamında İzmir'e geldi. Yabancı profesyonellerin konaklama giderlerinin yüzde 75'i Bakanlığımız tarafından karşılandı. Bu kapsamda yaklaşık 66 bin dolar destek alındı. Yine Ekonomi Bakanlığı, uluslararası nitelik taşıyan ve her yıl yabancı katılımcı ve ziyaretçinin ilgisini daha fazla çeken IF Wedding Fuarı'nı stant katılım konusunda destek kapsamına aldı. Fuarda stant açan firmalar 30 bin TL'ye kadar Bakanlığımızın desteklerinden faydalanabildi. Sayın Bakanımız o dönem 300 olan firma sınırını, 250 olarak kabul etti ve fuara büyük destek sundu. IF Wedding Fashion Fuarı'nın bugünkü boyutlarına ulaşmasına önemli katkı veren Bakanlığımıza teşekkürü borç biliyoruz."



70'DEN FAZLA ÜLKEDEN ALICI BEKLENİYOR



Hem Türkiye hem de dünyadan binlerce sektör profesyonelini bir araya getirecek IF Wedding Fashion İzmir, 25 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek. 2019 ve 2020 modasının önemli tasarımlarının görücüye çıktığı fuarda; İzmir başta olmak üzere Adana, Ankara, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul ve Konya'dan toplam 207 yerli katılımcı yer alıyor. Fuara yurt dışından da katılımlar oldu. ABD, Hindistan, Hong Kong, Lübnan, Romanya ve Rusya'dan 14 katılımcı IF Wedding Fashion İzmir'de yerini aldı. Katılımcılar fuar boyunca hem ürünlerini sergileyecek hem de yerli firmalarla iş görüşmeleri yapma fırsatı elde edecek. A ve B Holü'nde gerçekleşen fuarda, toplam 221 katılımcı bulunuyor. Sektörde Türkiye'nin tek Küresel Fuar Endüstrisi Birliği (UFI) sertifikalı fuarı olan IF Wedding Fashion İzmir, 2019 dünya ticaretinde yıldız gibi parlayacak. Her yıl dünyanın en seçkin markaları için Avrupalı üreticilerin yurt dışı koleksiyon siparişlerini verdiği fuara, 70'in üzerinde ülke ve 81 ilden 30 bini aşkın alıcının gelmesi bekleniyor. Gelecek alım heyetleri ile yapılacak ikili görüşmeler, yılın ilk fuarıyla birlikte ekonomiye büyük katkılar verecek. IF Wedding Fashion İzmir'in, gelinlik, damatlık ve abiye sektöründe Türkiye'nin yaptığı ihracata büyük destek sağlaması bekleniyor.



GELİNLİK TASARIMLARI YARIŞTI



IF Wedding Fashion İzmir kapsamında düzenlenen 10'uncu Gelinlik Tasarım Yarışması'nın sonuçları da açıklandı. Başkanlığını EGSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Işık'ın yaptığı jüride; oyuncu Merve Boluğur, İstanbul Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Özlem Kaya, moda yazarı, gazeteci Sibel Arna, tasarımcı Amor Gariboviç, Erol Albayrak, Erdal Güvenç, Taner Tabaklı, Esin Özyiğit, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kemal Can, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Müşerref Zeytinoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Nesrin Önlü, Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Sema Yalçın, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Ender Yazgan Bulgun ve firma sahibi Tayyar Günbeyi yer aldı. 125 tasarımcı tarafından hazırlanan 375 tasarımın yarıştığı 10'uncu Gelinlik Tasarım Yarışması'nda birincilik ödülü 10 bin lira olarak belirlenirken, ayrıca gelecek IF Wedding Fashion İzmir'in performans defilesini yapma hakkı kazandı. Yarışma ikincisine 7 bin 500 lira, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verildi. Yarışmanın birincisi Yasemin Dikerel olurken, ikincisi Ece Anafarta, üçüncüsü ise Gülşah Serin seçildi.



IF Wedding Fashion İzmir'de bu yıl 'Designers Area' (Tasarımcılar Alanı) oluşturuldu. Önceki yıllarda 'Trend Alanı' olarak hazırlanan ve sektör profesyonellerinden tam not alan özel bölüm, bu yıl da önemli isimleri ağırlıyor. IF Wedding Fashion İzmir kapsamında birçok etkinlik de gerçekleşiyor. Tasarımcı Platformu'nda Atölye İzmir ve Üçel Tasarım Atölyesi'ndeki genç tasarımcılar gelinlik ile abiye üzerinde çalışmalar yapacak. Genç yetenekler, fuar boyunca B Holü Fuaye Alanı'nda tasarım ve üretim gerçekleştirecek. Fuarda söyleşiler de dikkat çekiyor. 'Tasarım Yarışmalarının Markalaşma Sürecindeki Etkileri', 'İzmir'de ve Türkiye'de Hazır Giyim' ve 'Uygulamalı Make-up Söyleşisi' modaseverlere hitap ediyor. Fuarın son günü ise İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Toros Mutlu, 'Adobe lightroom' ile Fotoğraf İşletme Atölyesi adlı atölye çalışmasını gerçekleştirecek.



Sadece sektör profesyonellerine açık olarak gerçekleşecek IF Wedding Fashion İzmir- 13'üncü Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. - İzmir

