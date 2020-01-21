Gelinlik sektörü, İzmir fuarında buluştu

Avrupa'nın en büyük gelinlik fuarlarından biri olarak gösterilen IF Wedding Fashion - İzmir Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 14'üncü kez kapılarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık iştiraki İZFAŞ iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Fuarİzmir'deki 2 holde başladı.

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuarda dünyanın önde gelen sektör temsilcilerini ağırladıklarını söyledi.

Fuara daha önce katılmamış dünyanın önde gelen firmalarının da bu yıl etkinlikte yer aldığına işaret eden Soyer, "Fuar uluslararası bir moda şölenine dönüşecek. 2020'nin ilk ihracatlarına buradan kapı açmayı hedefliyoruz." dedi.

Fuarların kente sadece ekonomik değil kültürel anlamda da katkı sağlandığına değinen Soyer, İzmir'in moda konusunda dünyanın önde gelen merkezlerinden biri olabilecek potansiyele sahip bulunduğunu, bunu kısa zamanda göstereceklerini dile getirdi.

"İzmir öncülük yapıyor"

Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, sektörünün katma değerli ihracatı artırmak için gece gündüz çalıştığını söyledi.

Fuarın dünden bugüne bütün sürecinde yer aldıklarını belirten Öztürk "Hazır giyim sektörünün petrolü gelinlik, abiye ve damatlıktır. İzmir de burada öncü konumdadır. İzmir kendini aştığı gibi Türkiye'deki birçok bölgede de önemli işlerin öncüsü olmuştur. Fuara emek veren herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Fuar kapsamında İsveç Enstitüsü desteğiyle açılan "Moda Devrimi Sergisi" için İzmir'de bulunan İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson da iki ülkenin tekstil konusunda güçlü ticari ilişkilere sahip olduğuna işaret etti.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de konuşmasında fuarın bir başarı hikayesini ortaya koyduğunu, dünyadaki örnekleriyle yarışmasının kent açısından gurur verici olduğunu dile getirdi.

Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Ertuğrul ise Türkiye'de üretilen gelinliklerin başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden talep gördüğünü ifade ederek, geçen yıl 85 ülkeden 21 bin ziyaretçi ağırlayan fuarın bu yıl da benzeri bir performans sergileyeceğini aktardı.

Avrupa'nın en büyüğü

Kapladığı alan bakımından kendi sektöründe Avrupa'nın en büyük fuarı olarak nitelendirilen IF Wedding Fashion İzmir Fuarı'nda 5 ülkeden 202 katılımcı ürünlerini sergiliyor.

Fuar, Türkiye'nin 2019 yılında sırasıyla en fazla ihracat yaptığı Almanya, İngiltere, İtalya, Irak, ABD, Fransa, İspanya, Hollanda, Rusya ve İsrail'den alım heyetlerini ağırlayacak.

Sadece profesyonel ziyaretçiye açık olan fuarı 85 ülkeden 20 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Yabancı ziyaretçilerin yoğun katılımının gözlendiği fuar koridorlarında gelinlik, damatlık ve abiyede gelecek yıllarda moda olması beklenen tasarımlar sergileniyor.

Öte yandan fuar kapsamında EGSD tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması'nın final defilesi gerçekleştirildi.

Ülke genelinden 125 tasarımcının 350 tasarımla katıldığı yarışmada finale kalan 15 tasarımın sergilendiği defilede birinciliği Zehra Zayrek elde etti.

24 Ocak'ta sona erecek fuar kapsamında düzenlenecek defilelerde Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer, Tuğba Melis Türk, Günay Musayeva, Sema Şimşek, Elif Ece Uzun, Anastasia Guseva ile New York Moda Haftası'nda podyuma çıkmış dünyaca ünlü mankenler boy gösterecek.