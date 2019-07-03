Son Dakika Haberleri: Gelinlik ve damatlık hayalleri gerçek oldu - ANTALYA
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Gelinlik ve damatlık hayalleri gerçek oldu - ANTALYA

1 saat önce

Antalya'da bir çiftin imkansızlıklar nedeniyle yapamadıkları düğünü, 43 yıl sonra gerçekleşti.

Antalya'da bir çiftin imkansızlıklar nedeniyle yapamadıkları düğünü, 43 yıl sonra gerçekleşti.
Elife ile İbrahim Akkuş çifti, 1 Haziran 1976'da İskenderun'da sade bir nikahla hayatlarını birleştirdi. Olanaksızlıklar nedeniyle düğün yapamayan öğretmen çiftin kısa süre sonra tayinleri farklı yerlere çıktı.
Fizik öğretmeni İbrahim Akkuş İskenderun'da, giyim ve çocuk gelişimi öğretmeni eşi Elife Akkuş da Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde öğretmenliğe başladı. Bir yıl ayrı yaşayan Akkuş çifti, evliliklerini iki çocukla taçlandırdı.
Çocuklarını evlendirdikten sonra gelinlik ve damatlık giyme hayali için kolları sıvayan çift, düğün yeri olarak üyesi oldukları Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evi'ni seçti. Çift, yetkililerle görüşüp düğün gününü kararlaştırdı.
Gelinlik ve damatlık giyen Elife ile İbrahim Akkuş çifti, Düden Park'ta objektiflere poz vermeyi ihmal etmedi.
Düğün fotoğraflarının çekilmesinin ardından gelin arabasına binen çift, konvoy eşliğinde yıllardır özlemini duydukları düğünleri için Muratpaşa Belediyesinin Fener Mahallesi'ndeki Yaşlı Evi'ne geldi. Çifti, burada arkadaşları ve akrabaları karşıladı.
Yeniden nikah masasına oturan çift, evliliklerinin 43'üncü yılında nikah tazeledi.
Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz'ın kıydığı nikahta, Akkuş çiftinin şahitliklerini ise Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Emin Sözen yaptı.
Arkadaşlarıyla oyun havaları eşliğinde dans edip eğlenen Akkuş çifti, düğün pastası da kesti.
Gelinlik ve damatlık hayalleri gerçek oldu - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:25 Kaynak: AA
Antalya, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkek çocuklarına cinsel içerikli film izletip istismarda bulunan temizlik işçisi tutuklandı Düğün sabahı tecavüze uğrayan talihsiz kadını, minibüste attığı çığlık kurtardı Kamuda esnek çalışma modeline geçiliyor TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 15:04:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gelinlik ve damatlık hayalleri gerçek oldu - ANTALYA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]