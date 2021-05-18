Gelinlikçiler yeni sezona umutlu giriyor - Son Dakika

Gelinlikçiler yeni sezona umutlu giriyor

18.05.2021 14:35

Gelinlikçiler yeni sezona umutlu giriyor Salgın döneminde tüm sektörler gibi daralma yaşayan gelinlik sektörü kademeli normalleşme ile beraber yeni sezona umutlu giriyor.

Gelinlikçiler yeni sezona umutlu giriyor

İSTANBUL - Salgın döneminde tüm sektörler gibi daralma yaşayan gelinlik sektörü kademeli normalleşme ile beraber yeni sezona umutlu giriyor. Sektör temsilcileri, bu dönemde online siparişlere ağırlık verdilerini ve yeni sezon için model üretmeye başladıklarını belirtiyor.

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte gelinlik sektörü yeni sezona hazır. Salgın döneminde büyük daralma yaşayan sektör yeni sezondan oldukça umutlu. Sezon için tüm hazırlıklarını yapan gelinlikçiler ise daha çok gelinlerin verdiği siparişlere göre model üretiyor. Konuyla ilgili konuşan gelinlikçiler, yürüyen müşteri sayımız eskiye göre 20 iken şuanda 5 kişi girdiğini ancak online satışlarda bir yükselme olduğunu söylüyor.

"Yeni sezon modellerimizi üretmeye başladık"

Geçen sezon işlerin düşük olduğunu belirten gelinlikçi Elif Merve Güzel, "Nasıl bir durumun bizi beklediğini bilmiyorduk. Sektör açılacak mı açılmayacak mı diye bir endişemiz vardı biz yine de yeni sezon için modellerimizi üretime başladık. Ümidimizi asla kaybetmedik. Yeni sezonda kızlarımız ne olacağını bilmedikleri için genelde uçuş uçuş modellerden yana kullanıyorlar tercihlerini. Bunun dışında yurtdışı müşterilerimiz daha çok. Pandemiden dolayı gelemedikleri için provasız dikim yapıp uzaktan ölçülerini alarak online sipariş oluşturup kendilerine buradan kargoluyoruz. Yurt dışı müşterilerimiz daha ağır modeller tercih ediyorlar" şeklinde konuştu.

"Kapanmadan dolayı online alışverişe ağırlık verildi"

Pandemi döneminde randevuları ileriki bir tarihe atmak durumunda kaldıklarını vurgulayan Güzel, "Tarih değişimleri çok oldu. Bunu yaptığımız zaman birçok kişinin tarihi aynı zamana denk geldi buda bizi biraz yordu ve zorladı. Atölyemiz her zaman açık fakat bizler işin başında sürekli olamıyoruz. O yüzden iki ay öncesinden sipariş oluşturmasını istiyorduk gelin adaylarımızın. Şimdi ise üç dört ay geri çekmek zorunda kaldık. Ne kadar erken halledersek onlar açısından iyi oluyor. Biz dört günde birde bir gelinliği ortaya çıkarabiliyoruz fakat onlar açısından stressiz geçmesi için daha iyi oluyor. Yürüyen müşteri sayılarında gerileme yaşadık. Kapanmalardan dolayı online alışverişe ağırlık verildi. Öncesinde mağazamıza giren kişi sayısı günlük 20 25 kişiyken şimdi 4 veya 5 kişiye kadar düştü. Geçen yıla göre gerileme yaşıyoruz. Yetkililerden tek beklentimiz diğer sektörler gibi düğün sektöründe de net bir tarih verilip açılmasını istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Gelinlikçiler yeni sezona umutlu giriyor
Gelinlikçiler yeni sezona umutlu giriyor
Gelinlikçiler yeni sezona umutlu giriyor
Gelinlikçiler yeni sezona umutlu giriyor

Elif Merve, Düğün, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gelinlikçiler yeni sezona umutlu giriyor - Son Dakika Ekonomi


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