Gelinlikçilerde düğün mesaisi başladı - Son Dakika

Gelinlikçilerde düğün mesaisi başladı

18.03.2021 10:07
Gelinlikçilerde düğün mesaisi başladı, System.String[]

Korona virüs kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte aylarca boş oturan gelinlikçilerde yoğunluk yeniden başladı.

Korona virüs kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte aylarca boş oturan gelinlikçilerde yoğunluk yeniden başladı.

Korona virüs tedbirleri devam ederken kademeli normalleşme adımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklandı. Bu adımlarla birlikte de nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek. Bu açıklama üzerine de gelinlikçilerde yoğunluk yeniden başladı.

"Yoğunluğumuz yüzde 50 arttı"

Adana'daki gelinlik mağazası sorumlusu Özgür Gülay Ay Uçum, İHA muhabirine yaptığı açıklamada pandemi sürecinin birçok sektörü olduğu gibi gelinlik sektörünü de etkilediğini söyledi. Kararsızlığın da sürdüğünü belirten Uçum, "Müşteriler gelmeye başladı ancak bazı kişilerin kararsızlıkları da sürüyor. Yoğunluğumuz son 2-3 aya göre yüzde 50 arttı" diye konuştu.

Geçen yıl birçok kişinin düğünlerini ertelediğini söyleyen Uçum, "Yüzde 86 oranında insanlar düğünlerini 2021'e ertelemiş. Eğer açık olursa herkes için çok iyi olacak. En çok etkilenen sektörlerden birisi de biziz" dedi.

"Bazen hiç oturmadan çalıştığımız oluyor"

Düğünlerin yapılmasının sektöre can suyu olduğunu kaydeden Uçum, "Gerçekten işler tam durmuşken biraz da olsa katkısı olmaya başladı. Biz 1 yıl boyunca oturduk. Yazın 2 ay iş yapabildik. Bu bize can suyu oldu. Açıklamalar olumlu yönde olduğunda müşteri geliyor. Bazen oturduğumuz, bazen de hiç oturmadan çalıştığımız oluyor" şeklinde konuştu.

Geçen sene yapacağı düğününü bu seneye erteleyen ve gelinlik bakmaya gelen Fatma Yılmaz isimli vatandaş, "Düğünümüz geçen sene korona virüs nedeniyle ertelenmişti. Şuan yasakların biraz hafiflemesinden dolayı düğünü biraz öne aldık. Şuan gelinlik bakmaya geldik. Bugün kararlaştırmaya geldim" ifadelerini kullandı. - ADANA

Gelinlikçilerde düğün mesaisi başladı
Gelinlikçilerde düğün mesaisi başladı
Gelinlikçilerde düğün mesaisi başladı
Gelinlikçilerde düğün mesaisi başladı
Gelinlikçilerde düğün mesaisi başladı
Gelinlikçilerde düğün mesaisi başladı
Gelinlikçilerde düğün mesaisi başladı
Gelinlikçilerde düğün mesaisi başladı
Gelinlikçilerde düğün mesaisi başladı
Gelinlikçilerde düğün mesaisi başladı
Gelinlikçilerde düğün mesaisi başladı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gelinlikçilerde düğün mesaisi başladı - Son Dakika


Son Dakika

Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması başladı! İşte il il uygulanacak fiyat farkları MHP kurultayında konuşan Bahçeli, Millet İttifakı'nı hedef aldı: Türkiye'yi uçuruma çekmenin adı demokrasi değildir ABD Başkanı Biden'ın "seçimlere müdahale" suçlamasına Rusya'dan yanıt: Dezenformasyon, düzmeceler dizgesi Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı Silahla vurulmuş halde hastane önüne bırakılan genç yaşamını yitirdi Bakıcının sır ölümünde her şeyi ortaya çıkaracak itiraf mesajı, baro wifi ağına bağlı telefondan atılmış Uyuşturucu maddeyle yakalanan Ayşegül Çınar: Büyük tuzağın içindeyim HDP'den kapatma davasına ilişkin ilk açıklama: Ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir
Fenerbahçe'de teknik adam adayları artıyor! Okan Buruk, yerli isimler arasında ilk sırada Fenerbahçe'de teknik adam adayları artıyor! Okan Buruk, yerli isimler arasında ilk sırada         
10:28
İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı         
10:24
Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı         
10:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale, ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale, ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır         
10:01
Beşiktaş milli arada, Sergen Yalçın'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak Beşiktaş milli arada, Sergen Yalçın'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak         
09:58
Bayern Münih maçında penaltı yaptıran Vedat Muriqi'ye çok sert tepki: Korkunç bir futbolcu, utanç verici Bayern Münih maçında penaltı yaptıran Vedat Muriqi'ye çok sert tepki: Korkunç bir futbolcu, utanç verici         
09:36
ABD'yi kana bulayan katil ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi         
09:32
Galatasaray'ın eski antrenörü Hasan Şaş, havalimanında bir vatandaşla tartıştı Galatasaray'ın eski antrenörü Hasan Şaş, havalimanında bir vatandaşla tartıştı         
09:12
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
ABD'den HDP'ye açılan kapatma davası ve vekilliği düşürülen Gergerlioğlu için ilk yorum ABD'den HDP'ye açılan kapatma davası ve vekilliği düşürülen Gergerlioğlu için ilk yorum         
07:35
Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası kötü haberi verdi: Son 15 günde çoğu ilimizde vaka artışı görüldü Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası kötü haberi verdi: Son 15 günde çoğu ilimizde vaka artışı görüldü         
00:25
Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu         
22:21
Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu         
21:57
Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi         
19:42
Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü         
18:45
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 10:47:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gelinlikçilerde düğün mesaisi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei