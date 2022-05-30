Gelinlikçilerde yoğun mesai başladı, taleplere yetişmeye çalışıyorlar - Son Dakika
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Gelinlikçilerde yoğun mesai başladı, taleplere yetişmeye çalışıyorlar

30.05.2022 18:54

Gelinlikçilerde yoğun mesai başladı, taleplere yetişmeye çalışıyorlar Pandemi sürecinin ardından yaz mevsiminin gelmesiyle yoğunlaşan düğün, nişan ve nikahlar için gelin adaylarının siparişlerini yetiştirmeye çalışan gelinlik moda evleri yaşanan yoğunluktan memnun.

Gelinlikçilerde yoğun mesai başladı, taleplere yetişmeye çalışıyorlar

ZONGULDAK - Pandemi sürecinin ardından yaz mevsiminin gelmesiyle yoğunlaşan düğün, nişan ve nikahlar için gelin adaylarının siparişlerini yetiştirmeye çalışan gelinlik moda evleri yaşanan yoğunluktan memnun.

Yaz ayının gelmesi ile birlikte gelinlik ve moda evlerinde yoğunluk başladı. Pandemi sürecinde çalışamayan gelinlikçiler sezonun başı olmasına rağmen sezonun iyi geçeceğini umuyor.

Pandeminin bitmesinin ardından yeni sezondan umutlu olduklarını ifade eden iş yeri sahibi Batuhan Darakçı, "2 senelik bir pandemi sürecinden geçtik. Pandemi sürecinde çeşitli kısıtlamalar geldiği için insanlar evlenemedi. 2 senenin sonunda pandeminin tamamen ortadan kalkmasının ardından bu sene rağbet görmeye başladı. Pandemi sürecinde evlenemeyen vatandaşlarımız bu sene ilgi göstermeye başladı. Bu sezondan beklentimiz çok yüksek olmasına rağmen fiyatlarda yükseldi. Fiyatların artması ile birlikte vatandaşlar biraz temkinli yaklaşıyor. Gelinlikte bizim örf ve adetlerimizde önemli bir yere sahip olduğu için vazgeçilmiyor. Yeni sezon başlangıcına göre çok iyi gidiyor. Fiyatlarda 2 seneye önceye göre artış var. Çünkü kumaşlar ham petrolden yapıldığı için yüksek maliyetler oluyor. Firmalar fiyatlarda pahalıya kaçmaya başladı. Ortalama bir gelinliğin fiyatı 5 bin 500 TL'den başlıyor. Tabi bunun içinde bindallı, kınalık, dua ve el çiçeği içinde oluyor. Bu sadece Zonguldak'a özgü bir şey. Bununla beraber fiyatlar çok uç noktalara kadar gidebiliyor. İstenilen dantele ve boncuğa göre fiyatlar değişiyor" dedi.

"Tercihler kiralama oluyor"

Satın alma ve kiralama arasında fiyat farkı olmadığını ifade eden Darakçı, "Satın alma ile kiralama arasında çok büyük bir fiyat farkı yok. Fiyatlar hemen hemen aynı. Vatandaşlarımız evlerinde koyabilecekleri bir yer bulamadığı için genelde kiralıyorlar. Satın alanlar tekrar geri vermeye bile getirebiliyor. Vatandaşlarımız satın almak yerine kiralamaya daha sıcak bakıyor" dedi.

"Bütün çiftleri bekliyoruz"

Evlilik yoluna adım atan bütün çiftleri beklediklerini sözlerine ekleyen Darakçı, "Bizim sektörde 5 aylık bir süreçte satış gerçekleşiyor. Bu sene beklentimiz çok yüksek. Sezonun başına bakacak olursak sezonun iyi geçeceğini düşüyoruz. Yani en azından biz öyle umut ediyoruz. Evlilik yolunda adım atan vatandaşlarımız var. Pandemide evlenemeyen vatandaşlarımız var bu sene inşallah onları bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Gelinlikçilerde yoğun mesai başladı, taleplere yetişmeye çalışıyorlar
Gelinlikçilerde yoğun mesai başladı, taleplere yetişmeye çalışıyorlar
Gelinlikçilerde yoğun mesai başladı, taleplere yetişmeye çalışıyorlar
Gelinlikçilerde yoğun mesai başladı, taleplere yetişmeye çalışıyorlar

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Kaynak: İHA

Gelinlik, Pandemi, Evlilik, Düğün, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Gelinlikçilerde yoğun mesai başladı, taleplere yetişmeye çalışıyorlar - Son Dakika


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