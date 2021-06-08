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Gelinlikçilerin işleri açıldı - Son Dakika

Gelinlikçilerin işleri açıldı

08.06.2021 09:07
Gelinlikçilerin işleri açıldı, System.String[]

Yeni normalleşme kararları kapsamında düğün ve nikah sezonu yeniden açılırken, gelin adayları ise soluğu gelinlikçilerde aldı.

Yeni normalleşme kararları kapsamında düğün ve nikah sezonu yeniden açılırken, gelin adayları ise soluğu gelinlikçilerde aldı. İzmirli gelinlikçiler işlerin artmasından memnuniyet duyarken, düğün organizasyoncuları ise çiftlere "Elinizi çabuk tutun" uyarısı yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde nikah ve düğün organizasyonları yapılmadı. Yeni normalleşme kararlarının açıklanması ile birlikte pek çok çift, düğün ve nikah alışverişlerini yapmaya başladı. Gelinlik üretiminde öncü olan İzmir'de de son günlerde yoğunluk yaşanıyor. Gelinlik satışlarının artmaya başladığını belirten gelinlikçiler durumdan memnun olduklarını söyledi. Yeni normalleşme kararları kapsamında düğün ve nikah yapmak isteyen çiftler, belirli sayıda davetli ile merasimlerini düzenlemeye başladı. Çiftlerin özellikle kır düğünlerini tercih ettiğini ifade eden düğün organizasyoncuları ise rezervasyonlarda yoğunluk olduğunu ve evlenmek isteyenlerin ellerini çabuk tutması gerektiğini kaydetti.

"İşler açıldı"

Gelinlikçi Zehra Taşkıran isimli esnaf, "Bir dönem sıkıntılı bir süreç geçirdik ama özellikle yeni normalleşme kararları açıklamasından sonra işlerimiz yoğunlaştı. İşlerin daha da artacağını düşünüyoruz. Geçen sene düğün organizasyonlarını erteleyen müşterilerimiz vardı. Belirsizlik olduğu için gelinlik almadı. Şimdi evlenecek olanlar düğünlerini bir an önce yapmak istiyor. Fiyat artışlarını ürünlere çok fazla yansıtmadık ama ister istemez fiyatlar biraz arttı. Şu an en çok Helen modelleri gidiyor. İnsanlar artık nikah merasimlerine dönüş yapıyor. Helen modelleri de daha sade olduğu için daha çok tercih ediliyor. Kabarık modeller fazla tercih edilmiyor ancak bu tabii ki kişiye göre de değişebiliyor" diyerek süreci özetledi.

"Helen modeli tercih ettim"

Geçen yıl planladıkları düğün organizasyonlarını bu yıl yapacaklarını belirten Su Özen, "Düğünümüzü geçen sene ertelemek zorunda kalmıştık. Yeni kararlar alınca hemen gün aldık ve şimdi de gelinliğimi alıyorum. Sade bir tören olacağı için Helen modeli tercih ettim. Seçtiğim gelinlik, benim bedenime göre düzenlenecek. Bu yüzden provaya geldim" dedi.

"Temmuz ve ağustosa talep yoğun"

Düğün organizasyoncusu Semra Haralambidi ise düğün rezervasyonlarında yoğunluk olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Sektör olarak bu günleri çok bekledik. Fakat asıl temennimiz, vaka sayılarının iyice düşerek sektör olarak daha ileri saatlere kadar çalışabilmek. Düğünleri saat 21.00'da sonlandırmak zorundayız ama yine de çiftlerimiz düğün organizasyonlarına aşırı derecede ilgi gösteriyor. Yoğunluk yaşıyoruz. Bu seneki rezervasyonlarımızın yüzde 50'si, geçen sene ertelenen rezervasyonlardan oluşuyor. Birçok çift, geçen seneki süreci kestiremediği için bu yılı bekledi. 1 Haziran ile birlikte hemen rezervasyon yaptırdılar. Maliyetler yükseldi ancak geçen sene düğünlerini ertelemek zorunda kalıp mağdur olan çiftler için çok fazla zam yapmadık. Ancak yeni sözleşmelerde yüzde 40 oranında artış söz konusu. Şu anda günde iki organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Düğün organizasyonu yapmak isteyenler ellerini çabuk tutmalı. Temmuz ve ağustos aylarına inanılmaz bir talep var. Biz neredeyse yüzde 90 doluyuz."

"İnsanlar göbek atmaya hasret kalmış"

Düğün yapılan alanda korona virüs tedbirlerini aldıklarını dile getiren Haralambidi, "Girişlerde HES kodu sorgulaması, ateş ölçümü yapılıyor. Her masada dezenfektanımız var. Davetlilerimiz maskelerini çıkarmıyor. Orkestramız da davetlileri tedbirler konusunda uyarıyor. Masalarımızın arasında da mesafe oluyor. Pandemi sürecine ilk başta çok yabancıydık. Hatta misafirler gelmez diye korkmuştuk. Genelde bazı organizasyonlarda insanlar oynamıyor diye sıkıntı olur. Pandemi döneminde kimse oynamaz diye düşünmüştük. Fakat insanlar inanamayacağımız şekilde oynamak istiyor. Hatta biz anonslarla ayırmak zorunda kalıyoruz. Orkestraya 'yavaşlayın' diye uyarı vermek zorunda kalıyoruz. İnsanlar göbek atmaya hasret kalmış. Sahnelerin pandemi nedeniyle boş kalmasını isterken, hiç boş kalmıyor. Bu da bizi zorluyor" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Gelinlikçilerin işleri açıldı
Gelinlikçilerin işleri açıldı
Gelinlikçilerin işleri açıldı
Gelinlikçilerin işleri açıldı

Gelinlik, Evlilik, İzmir, Düğün, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gelinlikçilerin işleri açıldı - Son Dakika


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