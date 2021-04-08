Gelinlikçiyi sahte çekle dolandırdılar - Son Dakika

Gelinlikçiyi sahte çekle dolandırdılar

08.04.2021 11:47
Gelinlikçiyi sahte çekle dolandırdılar, System.String[]

DİYARBAKIR'da, gelinlik mağazası ve kuaför salonu işleten Şükriye Güneş (49), işleri bozulunca dükkanındaki gelinlik ve yöresel kıyafetleri internet üzerinden satışa çıkardı.

DİYARBAKIR'da, gelinlik mağazası ve kuaför salonu işleten Şükriye Güneş (49), işleri bozulunca dükkanındaki gelinlik ve yöresel kıyafetleri internet üzerinden satışa çıkardı. İnternet üzerinden kendisine ulaşan 3 kişi ile 114 bin TL üzerinden anlaşan, 19 bin TL'sini peşin alan Güneş'e verilen 95 bin TL'lik çek sahte çıktı. Dolandırıldığını anlayınca şikayetçi olup suç duyurusunda bulunan Güneş, "Dünyam başıma yıkıldı ve çok kötü oldum" dedi.

Diyarbakır'da gelinlik mağazası ve kuaför salonu işleten Şükriye Güneş, koronavirüs nedeniyle düğünlere getirilen kısıtlamalar nedeniyle iş yapamayınca kirasını ödeyemedi. Güneş, kiraların daha düşük olduğu Bismil ilçesine taşınarak mesleğine burada devam etmeye başladı. 6 ay burada devam eden Güneş, işleri düzelmeyince dükkanındaki gelinlik, yöresel kıyafet ve kuaför malzemelerini internet üzerinden satışa çıkardı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden 3 kişi, Güneş ile iletişime geçerek, malzemeleri satın almak istediklerini söyledi. Bismil'e gelen 3 kişi, Güneş ile 114 bin TL karşılığında anlaştı. Bu kişiler, paranın bir miktarını nakit vereceklerini, geri kalanı da çekle ödeyeceklerini söyleyince Güneş, malzemeleri satmaktan vazgeçti. Güneş, çekin fotoğrafını sosyal medya hesabından bankacı arkadaşına gönderdi. Arkadaşında çekin sahibinin sağlam ve güvenilir olduğunu öğrenen Şükriye Güneş, malzemeleri satmaya karar verdi. 19 bin TL peşin alan Güneş'e 3 ay sonra ödenmek üzere 95 bin TL de çek yazıldı. 3 aylık sürede de hiçbir iş yapmayan Güneş, borçlarını kapatıp, geri kalan parayla sıfırdan başlamayı hayal ederken, çekin günü geldiğinde bankaya gitti. Çekin arkasına ismini yazıp, vezneye veren Güneş'e bankacı, çekin sahte olduğunu ve polisi çağırmak zorunda olduğunu söyledi. Bir anda neye uğradığını şaşıran Güneş, gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Güneş, çekin sahte olduğunu bilmediğini belirterek, şikayetçi oldu. Serbest bırakılan Güneş, daha sonra da savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

'DOLANDIRILMAYI KENDİME YEDİREMİYORUM'18 yıldır bu meslekle uğraştığını söyleyen Şükriye Güneş, "Diyarbakır'da kiralar yükseldiği için orada artık yapamadım. Bismil'e geldim. 6 ay boyunca bu dükkanı işlettim. Burada da işlerim olmadı. Kredi kartı borçlarım vardı ve aileme bakmak zorunda olduğum için internet üzerinden devren satılığa çıkardım. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden 3 kişi ulaştı bana. Çekle ödeme yapacaklarını söylediler. Başta kabul etmedim. Paramız yok dediler. Malzemelerimi kaleme vursan 300 bin TL ediyordu. Gelinlikler, nişan katım, kuaför bölümü, abiye, yöresel kıyafetler gibi fazlasıyla mal vardı. Bu insanların dolandırıcı çıkacağını bilmiyordum. Çeki ilk başlarda kabul etmedim. Peşin para istiyorum dedim. 95 bin TL'yi 3 aylık bir çekle vereceklerini söylediler. Ben en sonunda mecburiyetten kabul ettim. 19 bin TL verdiler, 95 bin TL'ye de çek yazdılar. Bu arada da ben bu çeki de sorgulattım. Bankadan birkaç arkadaş vardı. Onlara sosyal medyadan attım. Çekin sağlam olduğunu, çekin sahibi için bir sıkıntı görünmediğini söylediler. 'Sağlamdır, sıkıntı olmaz' dediler. Ben de kabul ettim. Çekin tarihine kadar bekledim. Çekin günü geldiğinde bankaya gittim. Adımı soyadımı çekin arkasına yazdım. Paramı beklerken bankacı, çekin sahte olduğunu ve polis çağıracağını söyledi. Dünyam başıma yıkıldı ve çok kötü oldum. Polisler geldi, beni karakola götürdüler. Gözaltına alındığımı söylediler. Hayatım boyunca o günü unutmam. Sonra şikayetçi oldum. Karakola ifademi verdim. Savcılığa dilekçe yazdım. O insanlardan paramı nasıl alacağımı bilmiyorum. Onlara ulaşmaya çalıştım telefonlarıma cevap vermiyorlar. Şimdi 3 ortak da topu birbirlerine atıyor. Benim sağa sola borcum var. Kredi kartı borcum var. Bir şekilde bir yerden başlamam için elimde ufak da bir şey olsa hayatımı sürdürürüm. Yıllardır bu işi yapıyordum, esnaftım ama dolandırılmayı kendime yediremiyorum. Beni dolandıran insanlar Siverek'teler, benim eşyalarımı aldılar Siverek'e götürdüler. Siverek'teki sözü geçen insanlardan alacağımı almam için bana yardım etmelerini istiyorum. Emeğimin heba olmasını kendime yediremiyorum" diye konuştu. KOMŞULARINDAN MAĞDURİYETİ GİDERİLSİN ÇAĞRISIDükkanın sahibi Mahmut Ay, Güneş'in yaklaşık 6 ay önce gelip dükkanını kiraladığını dile getirerek, "Kirasını da her ay düzenli bir şekilde ödüyordu. Son bir ay içerisinde biraz borçlarının olduğunu ve çıkacağını söyledi. Dükkanı devrederken ona sorduk, sattığın kişiler güvenilir mi değil mi? Yardımcı olalım dedik. O da mecburiyetten sattığını söyledi. Allah hakkını bırakmasın. Çünkü gerçekten mağdur durumda. İşini layıkıyla yapan bir esnaftı" ifadelerini kullandı. Güneş'in komşularından manav Zeynep Akış da, "Şükriye Abla buraya ilk geldiği zaman daha yeni tanışıyorduk. İşleri düzgün gitmedi. Daha sonra satacağını söyledi. Satarken içinde biraz şüpheler vardı. İnsan başına ne geleceğini bilmiyor. Rabbim yardımcısı olsun. Hiçbir kadının hakkını kimseye bırakmasın" şeklinde konuştu.Bir diğer komşu ve kuaför Nimet Ala ise şunları söyledi:

"Bu olaya biz de tanık olduk. Gerçekten çok mağdur durumda olduğu için en kısa zamanda yetkililerden özellikle Siverek'teki yetkililerin bu konuya el atmalarını, bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz."


Gelinlikçiyi sahte çekle dolandırdılar
Gelinlikçiyi sahte çekle dolandırdılar
Gelinlikçiyi sahte çekle dolandırdılar
Gelinlikçiyi sahte çekle dolandırdılar
Gelinlikçiyi sahte çekle dolandırdılar
Gelinlikçiyi sahte çekle dolandırdılar
Gelinlikçiyi sahte çekle dolandırdılar
Gelinlikçiyi sahte çekle dolandırdılar
Gelinlikçiyi sahte çekle dolandırdılar
Gelinlikçiyi sahte çekle dolandırdılar
Gelinlikçiyi sahte çekle dolandırdılar
Gelinlikçiyi sahte çekle dolandırdılar
Gelinlikçiyi sahte çekle dolandırdılar
Gelinlikçiyi sahte çekle dolandırdılar

Diyarbakır, Gelinlik, İnternet, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gelinlikçiyi sahte çekle dolandırdılar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Temposunu yükselten Mesut Özil, forma istedi ama bu reddedildi Temposunu yükselten Mesut Özil, forma istedi ama bu reddedildi Vatandaştan Serdar Ortaç'ı dumur eden sözler: Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya adam değilsin Vatandaştan Serdar Ortaç'ı dumur eden sözler: Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya adam değilsin Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı Kan donduran gerçeği tırnaklarındaki doku ele verdi! Yaşlı adamın katili, torunu çıktı Kan donduran gerçeği tırnaklarındaki doku ele verdi! Yaşlı adamın katili, torunu çıktı Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Kendilerini astronota benzeten Rizeli 4 gence Rusya'dan davet geldi Kendilerini astronota benzeten Rizeli 4 gence Rusya'dan davet geldi Uyuşturucudan yargılanan Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Daha önce de tehdit edip bıçakla yaralamış Uyuşturucudan yargılanan Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Daha önce de tehdit edip bıçakla yaralamış Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek

Son Dakika Haberleri
12:16 Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevinden ayrıldı
12:02 Salgında 1 yılı geride bırakan Türkiye'de vahim tablo! Günlük vefat sayısı 276 ile rekor seviyeye yükseldi
11:53 Erdoğan sinyali verdi, gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi! Ramazan'da tam kapanma olacak mı?
11:39 Bakan Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki koltuk gerilimine ilişkin açıklama: Uluslararası protokol kuralları uygulandı
20:20 Ekiplerin aylardır aradığı adamın cansız bedeni parçalara ayrılmış şekilde bulundu
20:01 Perşembe gününe dikkat! Meteoroloji Marmara'yı uyardı: Sıcaklıklar 10 derece azalacak
19:48 AK Parti Milletvekili Belgin Uygur kürsüde konuştuğu sırada fenalaştı
19:39 Adı 'yasak aşk' iddialarına karışan Gemlik Belediye Başkanı itiraf etti: Bu 2 yetişkinin karşılıklı yaptığı hata
19:19 Yeni kısıtlamalar mı geliyor? Erdoğan: Ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmeyi amaçlıyoruz
12:14 Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı
Galatasaray'a yeni tesisler pahalıya patladı, kulübün kasasında maliyeti karşılayacak para yok Galatasaray'a yeni tesisler pahalıya patladı, kulübün kasasında maliyeti karşılayacak para yok         
12:11
Son Dakika: Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevden ayrıldı Son Dakika: Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevden ayrıldı         
11:49
1 yıl geçti ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük vefat sayısı 276 ile en yüksek seviyeye çıktı 1 yıl geçti ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük vefat sayısı 276 ile en yüksek seviyeye çıktı         
11:15
Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi         
10:51
Türkiye'nin konuştuğu İkranur cinayetinde iddianame hazır! Katil amca ve destekçisi hala için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu İkranur cinayetinde iddianame hazır! Katil amca ve destekçisi hala için istenen ceza belli oldu         
10:15
Türkiye'den kaçıracaktı! Havalimanında 3 bin sülükle yakalanan adama ceza yağdı Türkiye'den kaçıracaktı! Havalimanında 3 bin sülükle yakalanan adama ceza yağdı         
09:56
Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik         
09:50
DEAŞ'ın uyuyan hücreleri yeniden harekete geçti! Suriye'de 3 yıl sonra en büyük saldırı DEAŞ'ın uyuyan hücreleri yeniden harekete geçti! Suriye'de 3 yıl sonra en büyük saldırı         
09:24
Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi         
08:44
Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi         
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi         
07:34
Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı         
20:38
Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor         
20:34
'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz         
17:40
Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar         
17:00
İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı         
13:58
Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç         
11:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 12:28:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gelinlikçiyi sahte çekle dolandırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei