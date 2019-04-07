Gelinlikleri Sokak Defilesiyle Tanıttı

Düzce
'de, gelinlik ve kına elbiseleri satışı yapan bir iş yerinin sahibi, ürünlerini sokakta düzenlediği defileyle tanıttı.
Spor Sokak'ta gelinlik ve kına geceleri için elbise üretimi ve satış yapan Sema Atay
, ürünlerini iş yeri vitrininde sergilemek yerine şehrin en işlek caddesinde mankenlerle sunum yaptı.
Vatandaşların arasına giren mankenler, üzerilerindeki gelinlik ve kına gecesi elbiseleriyle sokakta bir süre dolaştı. Sokak defilesini, vatandaşlar da cep telefonlarıyla kaydetti.
Esma Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, farklı bir tanıtım yapmak istediklerini belirtti.
Düzce'yi de tanıtmak istediklerini dile getiren Atay, "Vatandaşlar da çok güzel karşıladı. Çok güzel bakışlar vardı, yorumlar da çok iyi idi." diye konuştu.
Atay, bundan sonra da bu tür etkinlikle düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.
Organizatör Nesrin Aksu
ise "Halkımızın arasına karışarak sokak defilesi yapmak istedik. Çok güzel oldu, herkes beğendi. İlgiyle karşılandı." şeklinde konuştu.
Düğün fotoğrafçısı Metin Gökçe
de "Düğün fotoğrafı çekimlerinde insanlar artık kapalı ortamları istemiyor. Herkes rahat ortamda olmak istiyor. İnsanların mutluluğunu ve en güzel yüz ifadelerini sokakta yakalıyoruz. Olumlu tepkiler alıyoruz." ifadesini kullandı.