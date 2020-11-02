Gelir getirici ürünlerde başarı - Son Dakika

Gelir getirici ürünlerde başarı

02.11.2020 16:40
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Malatya'da 38 sahada uygulanan gelir getirici tür olarak badem, ceviz, zerdali ve alıç gibi türlerden Doğanşehir ilçesindeki badem çalışmasından iyi verim alındı.

Malatya'da 38 sahada uygulanan gelir getirici tür olarak badem, ceviz, zerdali ve alıç gibi türlerden Doğanşehir ilçesindeki badem çalışmasından iyi verim alındı.

Malatya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 5 bin köye 5 bin orman projesi kapsamında gelir getirici tür olarak dikilen badem, ceviz, zerdali ve alıç, köylüye gelir getirecek. Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı ve Doğanşehir Orman İşletme Şefi Ramazan Ateş ile birlikte, Doğanşehir ilçesi Yolkoru Mahallesinde dikim yapılan sahalarda incelemelerde bulundu. Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı Doğanşehir ilçesi Yolkoru Mahallesinde 151 dekar alana dikimi yapılan yumuşak kabuklu badem dikim alanında incelemede bulunduklarını belirterek, "Yolkoru Mahallesi'nde 151 dekarlık alanda 2017 yılında Orman Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde başarıyla uyguladığı köylere gelir getirici projeler kapsamında burada bir badem ağaçlandırma çalışması yaptık. Kullandığımız fidanlar freklens freduel cinsi kaliteli bademlerdir. Burada 4 bin 500 adet fidan diktik ve bademlerimiz şuanda bir kısmı 2 yaşında bir kısmı da 3 yaşında. Sahanın başarı oranı gayet yüksek. Bu yıl iki defa sürüm yaptık. Gelecek yıl yine aynı şekilde sürümünü yapacağız. Saha tam verim vermeye başladığında Yolkoru Mahallemize devir edeceğiz. Kendileri bakmak kaydıyla vatandaşlara bırakacağız. Orman İşletme Müdürlüğü olarak da aynı zamanda saha bizim tarafımızdan gözetim altında tutulacaktır. Burası aynı zamanda sulama sistemi olan havuzu olan, sondajı olan bir saha. Bu özelliği ile de örnek bir saha diyebiliriz. İnşallah ilerde büyüdüğünde mahallemize büyük oranda gelir getireceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kalaylı, Malatya genelinde 38 sahada dikim yaptıklarını söyleyerek, "Malatya genelinde 38 adet sahada, ceviz, alıç, badem ve zerdali ile yaptığımız sahalar var. Burasıda Badem örneklerden bir tanesi. Malatya'daki sahaların çoğunluğu başarılı. Ancak burası dediğim gibi sulama sisteminden dolayı özel bir saha olduğunu söylüyoruz. Bu sahamız artık köylüye devir edildiğinde köylülerden talep edenlere sırasıyla kura yoluyla yada belli oranlarda anlaşırlarsa ağaç sırasına göre köylülerimize devir edeceğiz. Bundan sonraki bakımlarını devir ettiğimiz köylüler yapacak aynı zamanda köylülerimize de sertifika vereceğiz. Kaç ağaç verdiğimizin de sayıları kendilerinde olacak ve bakımlarını onlardan talep edeceğiz. Bakımlarını aksatırlarsa da tabi ki tekrar geri alacağız. Çünkü bu saha sonuçta bizim Orman Genel Müdürlüğü adına tescil edilmiş bir sahadır. Köylümüz bakmadığı takdirde tekrar geri alma durumumuz olabiliyor" diye konuştu. - MALATYA

Gelir getirici ürünlerde başarı

Orman İşletme Müdürlüğü, Doğanşehir, Malatya, Ceviz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gelir getirici ürünlerde başarı - Son Dakika


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