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Gelir İdaresi Başkanlığı'na Bekir Bayrakdar atandı
46 dakika önce
Gelir İdaresi Başkanlığına İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar getirildi.
Gelir İdaresi Başkanlığına İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:47
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