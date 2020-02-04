Gelir İdaresi Başkanlığı'na Bekir Bayrakdar atandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gelir İdaresi Başkanlığı'na Bekir Bayrakdar atandı - Son Dakika Ekonomi

Gelir İdaresi Başkanlığı'na Bekir Bayrakdar atandı

46 dakika önce

Gelir İdaresi Başkanlığına İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar getirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'na Bekir Bayrakdar atandı, System.String[]

Gelir İdaresi Başkanlığına İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar getirildi.

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:47 
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