Son Dakika Haberleri: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın GİB mobil uygulaması vatandaşın işini kolaylaştırıyor
Son Dakika Ekonomi Gelir İdaresi Başkanlığı'nın GİB mobil uygulaması vatandaşın işini kolaylaştırıyor - Son Dakika Ekonomi

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın GİB mobil uygulaması vatandaşın işini kolaylaştırıyor

7 saat önce

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın geliştirdiği GİB mobil uygulaması, vatandaşların daha verimli hizmet alabilmelerini sağlıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın GİB mobil uygulaması vatandaşın işini kolaylaştırıyor, System.String[]

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın geliştirdiği GİB mobil uygulaması, vatandaşların daha verimli hizmet alabilmelerini sağlıyor.


İşlemlerin bilgisayara bağlı kalmadan yapmalarını sağlayan GİB mobil uygulaması, site içinde yapılan pek çok işlemi yapma imkanı sunarak vatandaşların daha verimli hizmet alabilmelerini sağlıyor. Mobil uygulamayla vergi dairesine gitmeden işlem yapılabiliyor. Kira, menkul sermaye iradı, ücret ile diğer kazanç ve iratları, 7020 borcu, 6736 borcu, motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezası borçlarınızı, cep telefonu harcı ve tapu harcı gibi sıklıkla yapılan ödemeler uygulama ile telefon kullanarak yapılabiliyor.


Uygulama aynı zamanda kullanıcıya en yakın vergi dairesini yol tarifi ile iletiyor. Bunların dışına vergi haberleri, vergi takvimi, vergi mevzuatı, MTV hesaplama, vergi istatistiklerinin de kullanıcının hizmetine sunuyor. Uygulama hem Android hem de iOS cihazlara uyumlu olarak geliştirilmiş. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:40 Kaynak: İHA
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