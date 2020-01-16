Gelir İdaresi Başkanlığından sahte internet sitesi uyarısı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gelir İdaresi Başkanlığından sahte internet sitesi uyarısı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Gelir İdaresi Başkanlığından sahte internet sitesi uyarısı Açıklaması

6 saat önce

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumun adı, logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak trafik para cezasına ilişkin sahte internet siteleri tespit edildiğini belirterek, Başkanlıkla ilgili her türlü işlemin www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilmesi uyarısında bulundu.

Gelir İdaresi Başkanlığından sahte internet sitesi uyarısı Açıklaması, System.String[]

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumun adı, logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak trafik para cezasına ilişkin sahte internet siteleri tespit edildiğini belirterek, Başkanlıkla ilgili her türlü işlemin www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilmesi uyarısında bulundu.

GİB'den yapılan duyuruda, söz konusu sahte internet siteleriyle, mükelleflerin kredi kartı ve şahsi bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığına işaret edilerek, "Başkanlığımızla ilgili her türlü işlemin www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden yapılmasına dikkat edilmelidir. Konuyla ilgili mağduriyet ve şikayetlerin, hak kayıplarının önlenmesi için, adli makamlara da iletilmesi önemlidir." ifadeleri kullanıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğin 1 lira 50 kuruş olmasını talep etti
Belediye konutunu satın alan Gökçekler, site aidatını ödemedikleri için icraya verildi Son dakika: Sağlık personelinin tayin ile yer değişikliğinde yeni düzenleme İBB, Adalar'daki fayton ve atları 75 milyon TL'ye kamulaştıracak

Son Dakika Haberleri
18:42 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:42 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:42 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:41 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
18:37 Samsun'un "cazibe merkezlerine" 10 milyon TL hibe - Son Dakika Ekonomi
17:05 İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğin 1 lira 50 kuruş olmasını talep etti - Son Dakika Ekonomi
16:41 Belediye konutunu satın alan Gökçekler, site aidatını ödemedikleri için icraya verildi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 18:46:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gelir İdaresi Başkanlığından sahte internet sitesi uyarısı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]