Gelir İdaresi "vergi borçlularını" açıkladı (2)

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) açıklanan listeye göre, devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan ilk 100 kişi ve kuruluşun toplam borç tutarı 44 milyar 301 milyon 511 bin 513 lira olarak hesaplandı.

GİB'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 30 Haziran itibarıyla 1 milyon lirayı aşan vergi ve cezalar listesinin başında 1 milyar 462 milyon 244 bin 129,39 lirayla Nursan Metalurji Endüstrisi AŞ bulunuyor.

İlk 10'da Mustafa Akyol, Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti., Affan Havacılık Akaryakıt Turizm San. ve Tic. AŞ, Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti., Sun Havacılık Ticaret Limited Şirketi, Hilmi Başaran, Türkoil Petrol Ürünleri San. Tic. ve Dağıtım AŞ, Sidemir Sivas Demirçelik İşletmeleri AŞ, Z Petrol Enerji Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. yer alıyor.

Listede banka şubeleriyle çok sayıda elektronik, gıda, finans, enerji, inşaat, sanayi, kimya, otomotiv ve turizm şirketi bulunuyor.

İlk 100 sırada bulunan kişi ve kuruluşların toplam vergi borcu ise 44 milyar 301 milyon 511 bin 513 lira olarak hesaplandı.

İlk 20'deki borçlular

Devlete 30 Haziran itibarıyla ödenmemiş ve toplam miktarı 1 milyon lirayı aşan vergi borcu bulunan ilk 20 kişi ve kuruluş şöyle:

Sıra No Vergi Dairesi Adı Soyadı/Unvanı Esas Faaliyet Konusu Borç Miktarı (TL) 1 DÖRTYOL NURSAN METALURJİ ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ HAM ÇELİK ÜRETİLMESİ (KÜTÜK VEYA DİĞER BİRİNCİL FORMLARDA YA DA YARI MAMUL ÇELİK ÜRÜNLER HALİNDE) 1.462.244.129,39 2 BAŞKENT MUSTAFA AKYOL TRUSTLAR, FONLAR VE BENZERİ MALİ VARLIKLAR 1.360.989.027,62 3 ANADOLU KURUMLAR ULUSLARARASI AKARYAKIT DAĞITIM LTD.ŞTİ. SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ (HAM PETROL, HAM YAĞ, MAZOT, BENZİN, BİODİZEL, FUEL OİL, GAZ YAĞI, MADENİ YAĞLAR, GRES YAĞLARI VB.) 1.189.251.820,62 4 GÖKALP AFFAN HAVACILIK AKARYAKIT TURİZM SAN.VETİC.A.Ş. SEYAHAT ACENTESİ FAALİYETLERİ (HAVA YOLU, DENİZ YOLU, KARA YOLU, DEMİR YOLU ULAŞIMI İÇİN BİLET REZERVASYON İŞLEMLERİ VE BİLET SATIŞI, SEYAHAT, TUR, ULAŞIM VE KONAKLAMA HİZMETLERİNİN TOPTAN VEYA PERAKENDE SATIŞI, VB.) 1.181.955.159,78 5 KAHRAMANKAZAN ÖZTÜRK N-F GRES MADENİ YAĞ VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. GAZLI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ (LPG (BÜTAN VE PROPAN), TÜPGAZ, DOĞALGAZ (LNG, CNG) VB. DAHİL, ŞEBEKE ÜZERİNDEN YAPILANLAR HARİÇ) 1.125.274.592,60 6 GÖZTEPE SUN HAVACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HAVA YOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI (TARİFELİ OLANLAR) 1.122.564.504,54 7 RIHTIM HİLMİ BAŞARAN KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ (KENDİNE AİT BİNALAR, DEVRE MÜLKLER, ARAZİLER, MÜSTAKİL EVLER, VB.) 1.107.366.867,65 8 ŞEHİTKAMİL TÜRKOİL PETROL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.VE DAĞITIM A.Ş. ASKERİ SAVUNMA HİZMETLERİ (SİLAHLI KUVVETLER VE SAVUNMA İLE İLGİLİ İDARİ HİZMETLER) 1.079.473.197,00 9 SİTE SİDEMİR SİVAS DEMİRÇELİK İŞLETMELERİ A.Ş. SICAK HADDELENMİŞ DEMİR VEYA ÇELİKTEN BAR VE ÇUBUKLARIN ÜRETİLMESİ (İNŞAAT DEMİRİ DAHİL) 979.948.479,96 10 SARIGAZİ Z PETROL ENERJİ NAK.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. PETROL, PETROL ÜRÜNLERİ, KİMYASALLAR, GAZ, VB. DEPOLAMA VE ANTREPOCULUK FAALİYETLERİ 977.591.781,07 11 HİSAR İMARBANK OFFSHORE LİMİTED ŞİRKETİ POTANSİYEL MÜKELLEF (GELİR GETİRİCİ KAZANÇ OLMAKSIZIN BAZI İŞ VE İŞLEMLERDE KULLANILAN POTANSİYEL VERGİ KİMLİK NUMARASINA HAİZ MÜKELLEF) 949.081.817,80 12 ALİAĞA SİDER DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DEMİR CEVHERİNİN DOĞRUDAN İNDİRGENMESİYLE ELDE EDİLEN DEMİRLİ ÜRÜNLER VE DİĞER SÜNGER DEMİR ÜRÜNLERİNİN İMALATI İLE ELEKTROLİZ VEYA DİĞER KİMYASAL YÖNTEMLERLE İSTİSNAİ SAFLIKTA DEMİR ÜRETİLMESİ 832.787.822,84 13 BÜYÜKÇEKMECE ÖZKAR ELEKTRONİK SANVE TİC.A.Ş. EV VE BAHÇE GEREÇLERİNİN ONARIMI (MUTFAK EŞYASI, MAKAS, ÇİM BİÇME MAKİNESİ, BUDAMA MAKASLARI, VB.) 823.712.807,62 14 TUZLA KROSS OTOMOTİV VE END. MAD.YAĞLAR SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. PETROLDEN MADENİ YAĞLARIN (YAĞLAMA VE MAKİNE YAĞLARI) İMALATI (GRES YAĞI DAHİL) 797.474.667,44 15 CUMHURİYET ALİ TÜRKAN KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ (TEMETTÜ, BANKA FAİZİ, İŞTİRAK KAZANÇLARI, HUZUR HAKKI, VB.) 675.492.033,05 16 ULUÇINAR GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN SAN.TİC.LTD BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA DİĞER İKİNCİ EL EŞYA PERAKENDE TİCARETİ (İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARI VE MOTOSİKLET PARÇALARI HARİÇ) 605.457.928,32 17 BAKIRKÖY SPORTİNGBET COM.ALDERNEY LTD. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİNİN FAALİYETLERİ (YABANCI ÜLKE ELÇİLİKLERİ, MİLLETLERARASI İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTLERİ, VB. DAHİL) 582.518.015,96 18 KAVAKLIDERE ERSEN AKA.OTO.AKS.MAD.YAĞ.PE.VE PE.ÜR.GIİN.NA.PA.Tİ.LTD.ŞTİ. SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ (HAM PETROL, HAM YAĞ, MAZOT, BENZİN, BİODİZEL, FUEL OİL, GAZ YAĞI, MADENİ YAĞLAR, GRES YAĞLARI VB.) 576.145.170,61 19 ANADOLU KURUMLAR EGEOİL AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ (HAM PETROL, HAM YAĞ, MAZOT, BENZİN, BİODİZEL, FUEL OİL, GAZ YAĞI, MADENİ YAĞLAR, GRES YAĞLARI VB.) 563.438.758,27 20 GÜNGÖREN KERVANBULUT GIDA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. ÖZEL GÜNLERDE DIŞARIYA YEMEK SUNAN İŞLETMELERİN FAALİYETLERİ 561.562.101,00

