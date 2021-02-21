Gelir kaybı ve kira desteği başvuruları - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla esnaflara yapılacak gelir kaybı ve kira desteği için 31 Mart'a kadar başvuru yapılabileceği bildirildi.

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığınca Kovid-19 salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 3 ay süreyle ödenmek üzere aylık 1000 lira gelir kaybı desteği ve büyükşehir olan illerde aylık 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 lira tutarında kira desteği verileceği anımsatıldı.

Esnafların 31 Mart saat 23.59'a kadar başvuru yapabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu desteklerden 14 Aralık 2020 tarihinden önce vergi mükellefiyetini tesis ettirenler, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilen esnaflar, faal olan ve işletme hesabı esasına veya bilanço esasına göre defter tutanlardan esas faaliyet konusu bakanlık tarafından desteklenen Nace kodları arasında yer alan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, kira desteği için iş yeri kira olanlar faydalanacaktır."