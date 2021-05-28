Gelir sıkıntısı yaşayan Twitter, ücretli abonelik modelini kullanıma sundu

Sosyal medya devi Twitter yıllardır konuşulan ücretli üyeliği getirdi. Twitter Blue adı verilen servis şimdilik İngiltere ve ABD'de hizmete sunuldu. İngiltere'de 2.49 sterlin olan ücretli üyelik modelinin ABD fiyatı ise 2.99 dolar.

ZORUNLU OLMAYACAK

Twitter bu modeli kullanıcılara zorunlu tutmayacak. İsteyen kullanıcılar bazı ek özellikleri bulunan bu modele geçebilecek. Şirket yeni üyelik modelinde yer alacak özellikler ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

UZUN SÜREDİR KARLILIK SORUNU YAŞIYOR

Dünya genelinde yüzlerce milyon kullanıcısı bulunan Twitter, uzun yıllardır kârlılık sorunu yaşıyor. Şirket, aktif kullanılan platformdan para kazanmakta zorlanıyor. Twitter yeni para kazanma modeli üzerinde uzun süredir çalışıyordu. Ücretli üyelik modeli bu fikirlerden biriydi. Bu fikirler arasında, TweetDeck için ekstra ücret almak da bulunuyor.