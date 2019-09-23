Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını paylaştı. Buna göre P80-P20 oranın en düşük olduğu TRA1 bölgesi ( Erzurum, Erzincan, Bayburt) oldu.



TÜİK 2018 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını paylaştı. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri 2018 yılında 24 bin 199 TL iken, istatistiki bölge birimleri sınıflandırması 2. düzey bölgeleri itibarıyla en yüksek olduğu bölge, 34 bin 912 TL ile TR10 (İstanbul) bölgesi oldu. Bu bölgeyi, 29 bin 952 TL ile TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesi ve 29 bin 847 TL ile TR51 (Ankara) bölgesi izledi. Buna göre P80-P20 oranın en düşük olduğu bölge ise Erzurum, Erzincan, Bayburt olarak açıklandı.



P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranına göre hesaplanırken 2018 yılında Türkiye'deki en zengin yüzde 20'lik grubun geliri en yoksul yüzde 20'lik grubun gelirinin 7,8 katı oldu. Sonuçlara göre P80 - P20 oranının en yüksek olduğu bölge 8,6 ile TR10 (İstanbul) olurken oranın en düşük olduğu bölgeler ise 4,5 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt), TR81 ( Zonguldak, Karabük, Bartın)TRB1 ( Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli), bölgesi olarak kayıtlara geçti. - ERZİNCAN