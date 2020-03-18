Gelir vergisi beyanâmesi ertelendi - Son Dakika
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Gelir vergisi beyanâmesi ertelendi

6 saat önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 31 Martta sona erecek olan yıllık gelir vergisi beyaname verilme süresinin 30 Nisana kadar uzatıldığını belirtti.

Gelir vergisi beyanâmesi ertelendi, System.String[]

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 31 Martta sona erecek olan yıllık gelir vergisi beyaname verilme süresinin 30 Nisana kadar uzatıldığını belirtti.


İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 31 Mart'ta dolacak olan yıllık gelir vergisi beyanamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 30 Nisana kadar uzatıldığını belirtti. Yavuz Uğurdağ, "Koronavirüsün yayılmasından dolayı dünya genelinde olduğu gibi yurt genelinde de çeşitli tedbirler alınmaya devam ediliyor. İş verenlerin mağduriyet yaşamamaları açısından Hazine ve Maliye Bakanlığımız da farklı çalışmaları oluyor. Bakanlığımız 31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyanamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzattı. İş dünyamızın zarar görmemeleri açısından bu çalışmayı gerçekleştiren Bakanımız Berat Albayrak başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - BURSA

Yavuz Uğurdağ, İnegöl, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:08 Kaynak: İHA

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