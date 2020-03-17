Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi uzatıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi uzatıldı - Son Dakika Ekonomi

Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi uzatıldı

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan gün sonuna kadar uzattı.

Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi uzatıldı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan gün sonuna kadar uzattı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan duyuruda, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığı aktarıldı.

2019 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin 1-31 Mart tarihlerinde verilmesi gerekiyordu. Geçen yıla ilişkin kazançlara yönelik verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisinin ise mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenmesi öngörülüyordu.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:12 Kaynak: AA
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