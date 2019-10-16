Son Dakika Haberleri: Gelir vergisinde 2 alternatif masada
Son Dakika Ekonomi Gelir vergisinde 2 alternatif masada

Gelir vergisinde 2 alternatif masada

1 saat önce

TBMM ekonomiyi yakından ilgilendiren düzenlemeleri gündemine almaya hazırlanıyor.

Gelir vergisinde 2 alternatif masada, System.String[]

TBMM ekonomiyi yakından ilgilendiren düzenlemeleri gündemine almaya hazırlanıyor. Elektronik çek ve bono TBMM'ye geliyor, gelir ve kurumlar vergisi hazırlıkları son aşamada

Bono, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:07 
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