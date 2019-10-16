Gelir vergisinde 2 alternatif masada
1 saat önce
TBMM ekonomiyi yakından ilgilendiren düzenlemeleri gündemine almaya hazırlanıyor.
TBMM ekonomiyi yakından ilgilendiren düzenlemeleri gündemine almaya hazırlanıyor. Elektronik çek ve bono TBMM'ye geliyor, gelir ve kurumlar vergisi hazırlıkları son aşamada
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:07
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