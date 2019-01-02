Gelir Vergisinde Tarifeler Yeniden Belirlendi

Gelir vergisine tabi gelirlerin 2019 takvim yılı içinde vergilendirilmesinde esas alınan tarife yeniden belirlendi.

Gelir vergisine tabi gelirlerin 2019 takvim yılı içinde vergilendirilmesinde esas alınan tarife yeniden belirlendi.



Çalışanların maaş ve ücretlerinden yapılacak vergi kesinti oranlarını belirleyen Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre; kapsam dahilinde yer alan gelirlerden yüzde 15 uygulanacak tutar 14 bin 800 TL'den 18 bin TL'ye, yüzde 20 uygulanacak tutar 34 bin TL'den 40 bin TL'ye, yüzde 27 uygulanacak tutar 80 bin TL'den 98 bin TL'ye, yüzde 35 uygulanacak tutar 98 bin TL üzeri olarak belirlendi.



Değişiklikle birlikte 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınacak tutarlar şöyle;



18 bin TL'ye kadar yüzde 15,



40 bin TL'nin 18 bin TL'si için 2 bin 700 TL, fazlası yüzde 20,



98 bin TL'nin 40 bin TL'si için 7 bin 100 TL, (ücret gelirlerinde 148 bin TL'nin 40 bin TL'si için 7 bin 100 TL), fazlası için yüzde 27,



98 bin TL'den fazlasının 98 bin TL'si için 22 bin 760 TL, (ücret gelirlerinde 148 bin TL'den fazlasının 148 bin TL'si için 36 bin 260 TL), fazlası için yüzde 35 olarak belirlendi. - İSTANBUL

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