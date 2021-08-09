Geliri Ahbap Derneği'ne

Sahnede kaldığı sürece 24 şarkı seslendiren Edis sahnede yaptığı konuşmada pandemi nedeniyle hayranlarıyla bir daha bir araya hiç gelemeyeceğini düşündüğünü söyleyerek "Çok uzun zamandır uzak kaldık birbirimizden bir ara hiçbir araya gelemeyeceğimizi düşünüyordum" dedi. Ülkemizdeki yangınlar ilgili de konuşan Edis "Hepimiz çok üzgünüz. Herkesin hassasiyetini biliyorum, zor günlerden geçiyoruz. Bu hataların tekrar yaşanmamasını istiyoruz. Öncelikle hayatını kaybeden tüm canlılarımızı anıyorum ve orda canla başla mücadele eden emekçi halkımıza da selam olsun. Burada bugün aldığınız tüm biletler ahbap aracılığıyla ihtiyacı olanlara iletilecek" dedi.