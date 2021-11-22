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"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi - Son Dakika

"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi

22.11.2021 10:43

Katıldığı bir programda ekonomi üzerine değerlendirmelerde bulunan gazeteci Nagehan Alçı, gerçek enflasyonun yüzde 40 olduğunu söyledi. Canlı yayında maaşına zam isteyen Alçı, "Buradan hep birlikte biz de yüzde 40 zam talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Nagehan Alçı, Nihal Bengisu Karaca, Sevilay Yılman ve Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki dün akşam dikkat çeken bir ekonomi programı gerçekleştirdi.

MAAŞINA YÜZDE 40 ZAM İSTEDİ

Canlı yayında ülkemizde uygulanan ekonomi politikaları eleştirilirken Nagehan Alçı'nın ifadeleri gündem oldu. Alçı, gerçek enflasyonun yüzde 40 olduğunu dile getirip kendi maaşlarının da eridiğini ifade etti. Dikkat çeken sözleri sonrasında Nagehan Alçı, gülerek canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi.

"SABİR GELİRLİNİN GELİRİ ERİDİ YOK OLDU"

Alçı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Ekonomiden bahsederken sabit gelirlinin geliri eridi yok oldu. Biz de buna dahiliz. Bakın gerçek enflasyon yüzde 40. Buradan hep birlikte biz de yüzde 40 zam talep ediyoruz."

Gelirimiz eridi, yok oldu diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi

Nihal Bengisu Karaca, Sevilay Yılman, Nagehan Alçı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Gelirimiz eridi, yok oldu' diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi - Son Dakika
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